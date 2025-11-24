Sanatani Agenda: भागवत-योगी की गुप्त गुफ्तगू ने बढ़ाई हलचल, सनातनी एजेंडे को मिली नई रफ्तार और सियासी ताकत

इस मुलाकात की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं, जो भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। उससे ठीक पहले सीएम योगी और भागवत की साझा उपस्थिति यह संकेत देती है कि अब राम मंदिर को केंद्र में रखकर नया सांस्कृतिक-राजनीतिक अध्याय शुरू होने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी के 22 महीने पहले दिए गए वक्तव्य,जिसमें उन्होंने राम मंदिर को राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक चेतना का स्तंभ बताया था.अब वास्तविक नीतिगत रूप में और अधिक स्पष्टता के साथ लागू होते दिख रहे हैं। योगी के भाषण इसे ही आगे बढ़ाते नजर आए।