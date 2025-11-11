बिरसा मुंडा 150वीं जयंती पर भाजपा का प्रांतीय अभियान, आदिवासी गौरव को statewide नई पहचान

बिरसा मुंडा की जयंती के मुख्य आयोजन के रूप में 15 नवंबर को सोनभद्र में विशाल जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन होगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। यह आयोजन जनजातीय संस्कृति के रंगों से सराबोर होगा। यहां जनजातीय नृत्य, वाद्य, पारंपरिक हथियार, कला और शौर्य की झलक देखने को मिलेगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार और भाजपा संगठन, दोनों ही जनजातीय समाज के सम्मान और उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेजी दी गई है।