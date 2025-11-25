Bomb Blast Warning: लखनऊ सहमा, 24 घंटे में धमाकों की धमकी ने बढ़ाई अफरा-तफरी; हर जगह पुलिस का सख्त पहरा

लखनऊ में दहशत: लूलू मॉल में मिला धमकी भरा पत्र, शहर के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की चेतावनी; पुलिस अलर्ट मोड पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
Bomb Threat Sparks Panic in Lucknow: लखनऊ में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के सबसे हाई–प्रोफाइल और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले लूलू मॉल में एक संदिग्ध पत्र मिलने की सूचना सामने आई। पत्र में शहर के स्कूलों, प्रमुख इमारतों और कई सरकारी-गैरसरकारी भवनों को अगले 24 घंटों के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में न तो किसी संगठन का नाम है और न किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर। इस अनाम धमकी की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह अलर्ट जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार दोपहर के समय लूलू मॉल के हाउसकीपिंग कर्मचारियों को कचरे के डिब्बे से एक संदिग्ध पन्ना मिला। कागज़ पर साफ–साफ लिखा था कि “अगले 24 घंटे में लखनऊ में कई जगहों पर ब्लास्ट होंगे। पत्र में शहर के कुछ इलाकों, स्कूलों, बाजारों और व्यस्त स्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह भी चेतावनी दी गई थी कि पुलिस अगर सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाएगी तो धमाकों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। मॉल के अधिकारियों ने तुरंत यह बात सुरक्षा टीम को बताई, जिसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कुछ ही मिनटों में भारी संख्या में पुलिस बल मॉल के भीतर और बाहर पहुंच गया।
पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध पत्र को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि पत्र हाथ से लिखा हुआ प्रतीत होता है और किसी भी संगठन का नाम इसमें दर्ज नहीं है। चूंकि धमकी गंभीर है, इसलिए इसके पीछे किसी शरारती तत्व की संभावना और आतंकी कोण दोनों ही जांच के दायरे में रखे गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पत्र में जिन स्थानों का उल्लेख है, वहां रात तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सरकारी इमारतें, प्रतिष्ठित स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
धमकी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने पूरे शहर में भारी,भरकम सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। बम निरोधक दस्ता (BDDS), एंटी–टेरर स्क्वॉड (ATS), डॉग स्क्वॉड और स्थानीय पुलिस मिलकर संवेदनशील इलाकों की चेकिंग कर रहे हैं।
धमकी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अभी तक पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। लोग किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि फर्जी मैसेज न फैलाएं। किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत दें.भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहें।
