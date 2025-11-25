Bomb Blast Warning: लखनऊ सहमा, 24 घंटे में धमाकों की धमकी ने बढ़ाई अफरा-तफरी; हर जगह पुलिस का सख्त पहरा

जानकारी के अनुसार दोपहर के समय लूलू मॉल के हाउसकीपिंग कर्मचारियों को कचरे के डिब्बे से एक संदिग्ध पन्ना मिला। कागज़ पर साफ–साफ लिखा था कि “अगले 24 घंटे में लखनऊ में कई जगहों पर ब्लास्ट होंगे। पत्र में शहर के कुछ इलाकों, स्कूलों, बाजारों और व्यस्त स्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह भी चेतावनी दी गई थी कि पुलिस अगर सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाएगी तो धमाकों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। मॉल के अधिकारियों ने तुरंत यह बात सुरक्षा टीम को बताई, जिसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कुछ ही मिनटों में भारी संख्या में पुलिस बल मॉल के भीतर और बाहर पहुंच गया।