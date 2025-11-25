Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Bomb Blast Warning: लखनऊ सहमा, 24 घंटे में धमाकों की धमकी ने बढ़ाई अफरा-तफरी; हर जगह पुलिस का सख्त पहरा

Lucknow Bomb Threat : लखनऊ के लूलू मॉल में मिला एक धमकी भरा पत्र पूरे शहर में दहशत का कारण बन गया है। पत्र में अगले 24 घंटे के भीतर कई स्कूलों, इमारतों और भीड़भाड़ वाले स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 25, 2025

लखनऊ में दहशत: लूलू मॉल में मिला धमकी भरा पत्र, शहर के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की चेतावनी; पुलिस अलर्ट मोड पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

लखनऊ में दहशत: लूलू मॉल में मिला धमकी भरा पत्र, शहर के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की चेतावनी; पुलिस अलर्ट मोड पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

Bomb Threat Sparks Panic in Lucknow: लखनऊ में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के सबसे हाई–प्रोफाइल और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले लूलू मॉल में एक संदिग्ध पत्र मिलने की सूचना सामने आई। पत्र में शहर के स्कूलों, प्रमुख इमारतों और कई सरकारी-गैरसरकारी भवनों को अगले 24 घंटों के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में न तो किसी संगठन का नाम है और न किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर। इस अनाम धमकी की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह अलर्ट जारी कर दिया है।

मॉल प्रबंधन को कचरे के डिब्बे में मिला पत्र

जानकारी के अनुसार दोपहर के समय लूलू मॉल के हाउसकीपिंग कर्मचारियों को कचरे के डिब्बे से एक संदिग्ध पन्ना मिला। कागज़ पर साफ–साफ लिखा था कि “अगले 24 घंटे में लखनऊ में कई जगहों पर ब्लास्ट होंगे। पत्र में शहर के कुछ इलाकों, स्कूलों, बाजारों और व्यस्त स्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह भी चेतावनी दी गई थी कि पुलिस अगर सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाएगी तो धमाकों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। मॉल के अधिकारियों ने तुरंत यह बात सुरक्षा टीम को बताई, जिसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कुछ ही मिनटों में भारी संख्या में पुलिस बल मॉल के भीतर और बाहर पहुंच गया।

पुलिस ने पत्र को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध पत्र को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि पत्र हाथ से लिखा हुआ प्रतीत होता है और किसी भी संगठन का नाम इसमें दर्ज नहीं है। चूंकि धमकी गंभीर है, इसलिए इसके पीछे किसी शरारती तत्व की संभावना और आतंकी कोण दोनों ही जांच के दायरे में रखे गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पत्र में जिन स्थानों का उल्लेख है, वहां रात तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सरकारी इमारतें, प्रतिष्ठित स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

शहर में चला बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन

धमकी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने पूरे शहर में भारी,भरकम सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। बम निरोधक दस्ता (BDDS), एंटी–टेरर स्क्वॉड (ATS), डॉग स्क्वॉड और स्थानीय पुलिस मिलकर संवेदनशील इलाकों की चेकिंग कर रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई

  • लूलू मॉल को तत्काल खाली नहीं कराया गया, लेकिन गहन चेकिंग शुरू की गई
  • हर एंट्री–एग्जिट पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर और स्कैनर लगाए गए
  • मॉल की पार्किंग में खड़ी हर गाड़ी की जांच की गई
  • रायबरेली रोड, अलीगंज, चौक, हजरतगंज, गोमतीनगर और कैंट क्षेत्र में नाकेबंदी
  • स्कूलों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई
  • रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती
  • पुलिस आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी धमकी हल्के में नहीं ली जाएगी और सभी स्थानों पर सुरक्षा पूरी तरह कड़ी कर दी गई है।

लखनऊ में इसके पहले भी मिल चुके हैं धमकी भरे पत्र

  • लखनऊ में इससे पहले भी कई बार धमकी भरे पत्र मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
  • कुछ वर्ष पहले हजरतगंज और चारबाग स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी।
  • 2022 में गोमती नगर में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।
  • 2023 में लखनऊ एयरपोर्ट पर ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी दी गई थी।
  • अधिकतर मामलों में ये पत्र शरारत निकलते रहे, लेकिन पुलिस ने हर बार इन्हें गंभीरता से लेते हुए जांच की।

धमकी की भाषा और स्टाइल की जांच

  • फॉरेंसिक टीम ने पत्र का विश्लेषण शुरू कर दिया है। जांच के प्रमुख बिंदु-
  • क्या लेखन किसी परिचित पैटर्न से मेल खाता है?
  • कागज और स्याही किस प्रकार की है?
  • मॉल के CCTV में कौन–कौन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं?
  • कचरे के डिब्बे तक यह पत्र कैसे पहुंचा?
  • पुलिस मॉल में पिछले 3–4 घंटे की फुटेज खंगाल रही है। लगभग 60 से अधिक CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली गई है।

लोगों में दहशत, लेकिन पुलिस की अपील-अफवाहों पर ध्यान न दें

धमकी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अभी तक पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। लोग किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि फर्जी मैसेज न फैलाएं। किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत दें.भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहें। 

ये भी पढ़ें

Crime : 10 वर्षीय बच्ची पेड़ से लटकी मिली, नाना ने दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी
लखीमपुर खेरी
(फोटो सोर्स : Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 12:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Bomb Blast Warning: लखनऊ सहमा, 24 घंटे में धमाकों की धमकी ने बढ़ाई अफरा-तफरी; हर जगह पुलिस का सख्त पहरा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Neha Singh Rathore Controversial Post : पोस्ट ने करवाया बवाल, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया उलटी-UP पुलिस हर ठिकाने पर कर रही दबिश

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत, UP पुलिस ने तेज की तलाश (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

UP Weather: कड़क ठंड की दस्तक, घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश,अगले 48 घंटे जनजीवन और मुश्किल बनाने को तैयार

अगले 48 घंटे में तापमान में और गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

Murder: नंबर ब्लॉक किया तो तिलमिलाया सनकी आशिक, घर में घुसकर प्रियांशी की मासूम जिंदगी तड़पकर छीन ली

यूपी का सनकी किलर: छात्रा ने नंबर ब्लॉक किया तो कटर से काट दी गर्दन (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

UP Tourism Projects: सौ साल पुराने रविदास मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप, आस्था और विरासत को संवारने की 4.64 करोड़ की पहल

अलीगंज के 101 वर्षीय धार्मिक केंद्र को मिलेगा नया रूप (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

राजा भैया की पत्नी पर गंभीर आरोप: 70 दुकानों से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने की शिकायत

राजा भैया और भानवी सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.