Bombay High Court Orders: बॉम्बे हाईकोर्ट में चलेगी योगी आदित्य नाथ पर बनी फ़िल्म, जानिए क्यों

अदालत ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे फिल्म की पूरी प्रति अदालत में जमा करें और उन हिस्सों को स्पष्ट रूप से मार्क करें जिन पर आपत्ति है। इसके बाद न्यायाधीश फिल्म देखेंगे और फिर याचिका पर अंतिम आदेश देंगे। यह मामला न केवल फिल्म सेंसरशिप बल्कि रचनात्मक स्वतंत्रता बनाम संवैधानिक दायित्व की बहस को भी गहरा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति पर आधारित फिल्म बनाने के लिए उसकी व्यक्तिगत मंजूरी आवश्यक है, या यह केवल सीबीएफसी के दिशा-निर्देशों के तहत तय होगा?