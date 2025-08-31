राज्यपाल से मिलीं मेधावी छात्राएं, बढ़ती फीस, राजनीति में युवाओं की भागीदारी जैसे सवाल उठाए

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को परिश्रम, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि समाज में सशक्त पहचान शिक्षा और कौशल विकास से ही बनती है।इस दौरान छात्राओं ने बालिकाओं की उन्नति, कौशल विकास, नारी वंदन अधिनियम, राजनीति में युवाओं की भागीदारी, उच्च शिक्षा की बढ़ती फीस और सामाजिक कुरीतियों पर प्रश्न पूछे।
राज्यपाल ने हर प्रश्न का सहज उत्तर देते हुए कहा कि बेटियों और माताओं को सम्मान मिलेगा तो ही असली महिला सशक्तीकरण संभव होगा।उन्होंने छात्राओं से दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आगे आने का आह्वान किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने सरकार की छात्रवृत्ति, कम शुल्क पर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने 'लखपति दीदी' और 'ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत लक्ष्य को पूरा करना युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर सभी मिलकर आगे बढ़ें तो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा।मुलाकात के दौरान छात्राओं ने राज्यपाल को स्वयं निर्मित स्केच और भजन प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने भी छात्राओं को राजभवन से प्रकाशित पुस्तकें भेंट कीं।