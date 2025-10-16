BSP Mission 2027: कांशीराम की राह पर मायावती का नया संकल्प- मिशन 2027 की तैयारी तेज़

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में ‘बहुजन एकता’ को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश होगी। मायावती संभवत यह बताएं कि आज के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बसपा को किन मुद्दों पर जनता से जुड़ना चाहिए। बसपा लंबे समय से “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की नीति पर चलती रही है। मायावती का फोकस अब दोबारा उस मूल विचारधारा, सामाजिक न्याय, समता और आत्मसम्मान को मजबूत करने पर है। बसपा के लिए यह समय आत्ममंथन और पुनर्गठन का है। कांशीराम जी की विचारधारा को आज की युवा पीढ़ी तक पहुँचाना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है,” एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा।