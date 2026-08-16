UP Politics: पुराने ब्राह्मण चेहरे हुए दूर; 2027 चुनाव से पहले BSP के लिए बड़ी चुनौती, 2007 वाला समीकरण फिर साध पाएंगी मायावती?

BSP Dalit Brahmin Social Engineering: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 2007 के विधानसभा चुनाव में दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने एक बार फिर इस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की चुनौती है। पार्टी के कई प्रमुख ब्राह्मण चेहरे अब बसपा से अलग हो चुके हैं या उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। ऐसे में सवाल है कि मायावती पुराने चेहरों की गैरमौजूदगी में ब्राह्मण समाज और दूसरे सामाजिक समूहों को साथ लाकर नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगी।