UP Elections 2027: सीट बंटवारे पर संजय निषाद का दबाव – जो सीटें हक की वो हमें चाहिए

UP Assembly Elections 2027 Nishad Party: लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव 2027 में सीट शेयरिंग को लेकर बयान दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अपनी हक की सीटें मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह मुख्य रूप से सामाजिक आरक्षण के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक न्यूज़ एजेंसी से बात कर रहे थे।‌ 'एक्स' पर इस संबंध में उन्होंने पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने निषाद समाज को लेकर किए गए संकल्प को बताया है। स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।‌