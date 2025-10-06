Bulldozer Action in Lucknow: लखनऊ में फिर चला बाबा का बुलडोज़र: शिक्षा भवन के पीछे अवैध बस्ती ध्वस्त, कई परिवार बेघर

इस कार्रवाई के संबंध में प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह भूमि लंबे समय से अवैध कब्जे में थी। यहां न तो रहने की कोई वैध अनुमति थी और न ही भूमि के स्वामित्व के कोई दस्तावेज। सहायक नगर आयुक्त (क्षेत्र-4) ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। पहले नोटिस जारी किया गया था, फिर सुनवाई का मौका भी दिया गया। लेकिन जब अवैध कब्जा नहीं हटा, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत आवास के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है।