स्कूलों में अब यूनिफॉर्म नहीं जरूरी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने तक जानें नए नियम

Schools New Guidelines Update: अब स्कूलों के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अभी गर्मियों छुट्टियां नहीं हुई हैं। इसलिए सरकार ने गर्मियों को देखते हुए नए नियम जारी कर दिया।

देशभर में भयंकर गर्मी और लू की वजह से कई राज्‍यों में गर्मी की छुट्टियां पहले ही कर दी तो कई राज्यों में अभी स्कूल संचालित हो रहे। स्कूलों ने अपने कोर्स और सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश समते कुछ राज्यों ने बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूलों के समय में तो बदलाव किए हैं। स्कूलों का समय सात घंटे से घटाकर चार से पांच घंटे कर दिया है। वहीं, इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गर्मी को लेकर स्‍कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

