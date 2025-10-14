‘योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो’, हाथ जोड़कर बच्चे की भावुक अपील, बोला- मेरे पापा…

एक मासूम बच्चे की भावुक अर्जी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक छोटे बच्चे ने CM योगी और PM मोदी से अपील की है कि उनके पापा की सैलरी बढ़ा दी जाए। बच्चे ने बेहद सरलता के साथ कहा, "योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी दिवाली पर बढ़ा दो। मेरे पापा शिक्षामित्र में हैं। मेरे पापा का नाम है दिनेश बाबू… प्लीज मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो।"