‘योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो’, हाथ जोड़कर बच्चे की भावुक अपील, बोला- मेरे पापा…

Viral Video: 'योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो', हाथ जोड़कर बच्चे ने PM मोदी और CM योगी से भावुक अपील की। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 14, 2025

child appealing to pm narendra modi and cm yogi adityanath

'योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो'। बच्चे की भावुक अपील। फोटो सोर्स-X

Viral Video: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक मासूम बच्चा अपने पापा की सैलरी बढ़ाने की अपील कर रहा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

एक मासूम बच्चे की भावुक अर्जी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक छोटे बच्चे ने CM योगी और PM मोदी से अपील की है कि उनके पापा की सैलरी बढ़ा दी जाए। बच्चे ने बेहद सरलता के साथ कहा, "योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी दिवाली पर बढ़ा दो। मेरे पापा शिक्षामित्र में हैं। मेरे पापा का नाम है दिनेश बाबू… प्लीज मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो।"

2 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि इस वीडियो को परिवार के किसी सदस्य ने रिकॉर्ड किया था। बच्चे की भावुक अपील ने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। बच्चे की ये सीधी और सच्ची बात कई लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो को अब तक 2 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही खबर लिखे जाने तक वीडियो को 169 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बच्चे के जरिए सरकार से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग की है। हालांकि सैलरी बढ़ाने का फैसला नीति बनाने वाली समिति के स्तर पर होता है, लेकिन एक बच्चे की सच्ची फरियाद ना सिर्फ आम लोगों, बल्कि प्रशासन को भी सोचने को मजबूर कर रही है। देखना यह होगा कि सरकार इस पहलू पर किस तरह प्रतिक्रिया देती है।

