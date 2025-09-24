CM योगी का बड़ा बयान, बोले- GST रिफॉर्म से उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता, व्यापारी को हुआ फायदा

CM Yogi News: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म’ ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटे हुए GST रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है।