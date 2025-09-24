CM योगी का बड़ा बयान, बोले- GST रिफॉर्म से उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता, व्यापारी को हुआ फायदा

CM Yogi News: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म’ ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटे हुए GST रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
CM योगी ने कहा,''उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण GST रिफॉर्म का सबसे ज्यादा लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा। विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर GST शून्य कर दिया गया है। इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की जरूरी सामग्रियों को 0 या 5 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा, ''बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को फायदा हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है।''
इससे पहले CM योगी ने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने GST रिफॉर्म से संबंधित पंपलेट और बैनर वितरित किए।