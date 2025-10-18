अंग्रेजों की ‘फूट डालो, राज करो’ नीति अपनाए हुए है सपा और कांग्रेस; CM योगी बोले- समाज को बांटने की राजनीति कर रहा विपक्ष

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान को लेकर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। CM योगी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति अपनाए हुए हैं।
CM योगी ने कहा कि देश की आजादी के समय अंग्रेजों ने भारत को कई हिस्सों में बांटने की साजिश रची थी। उनकी कोशिश थी कि भारत कभी एक ना हो सके। विपक्षी दलों को लेकर उन्होंने कहा कि ये दल समाज में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर फूट डालने का काम कर रहे हैं। जिससे देश की एकता और अखंडता कमजोर हो, लेकिन, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति से 563 रियासतों को भारत गणराज्य में विलय कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो भारत एकजुट दिखता है, वह सरदार पटेल की देन है। इसी वजह से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए PM नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है, तब BJP की जिम्मेदारी है कि एकता और अखंडता के संदेश को हर गांव और हर विधानसभा तक पहुंचाया जाए।
CM योगी ने कहा कि 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा। इसके बाद 1 नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर लंबी ‘एकता पदयात्रा’ निकाली जाएगी। इसमें आर्मी के रिटायर्ड जवान, अन्नदाता, श्रमिक, NSS, NCC और स्काउट गाइड सभी को जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, जो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। इस दिन प्रत्येक जिले से 5 युवाओं को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां से वे गुजरात में होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी जिससे युवा देशभर में सरदार पटेल और बाबा साहब दोनों के योगदान से प्रेरणा ले सकें। CM ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा; यह हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए।
