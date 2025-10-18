अंग्रेजों की ‘फूट डालो, राज करो’ नीति अपनाए हुए है सपा और कांग्रेस; CM योगी बोले- समाज को बांटने की राजनीति कर रहा विपक्ष

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो भारत एकजुट दिखता है, वह सरदार पटेल की देन है। इसी वजह से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए PM नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है, तब BJP की जिम्मेदारी है कि एकता और अखंडता के संदेश को हर गांव और हर विधानसभा तक पहुंचाया जाए।