गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर बोले योगी- सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ का यहियागंज गुरुद्वारा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की साझा संस्कृति और एकता का प्रतीक है। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दोनों की स्मृतियाँ इस पवित्र स्थल से जुड़ी हैं। इस गुरुद्वारे में वह भावना बसती है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है।” उन्होंने कहा कि लगभग ढाई सौ वर्षों से गुरु महाराज के पावन चरण पादुकाएं, जो पहले अखंड भारत के हिस्से पाकिस्तान में थीं, अब पटना साहिब में प्रतिष्ठित की जा रही हैं। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक है।