यूपी में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ महापर्व, लखनऊ में बारिश के बीच पूजा, वाराणसी में जमकर आतिशबाजी

मंगलवार की सुबह लगभग 6:18 बजे सूर्योदय का समय था। हालांकि, आसमान बादलों से ढका होने के कारण भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हो सके, फिर भी श्रद्धालुओं ने उसी समय के अनुसार अर्घ्य अर्पित किया। छठ व्रतियों ने गोमती नदी में उतरकर उगते सूर्य की दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाया। महिलाए दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव से परिवार की सुख-समृद्धि और संतानों की दीर्घायु की प्रार्थना करती रहीं। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, घाटों पर “जय छठी मैया! जय सूर्य देव!” के नारे गूंज उठे। इसके साथ ही व्रतियों ने 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास पूरा किया। व्रतियों ने अर्घ्य देने के बाद घर लौटकर परिवार के साथ ठेकुआ, पूड़ी-कद्दू, और चने की दाल का प्रसाद ग्रहण किया।