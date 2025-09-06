सीएम योगी की बड़ी सौगात,अब गांवों तक दौड़ेगी ‘जनता सेवा’ बस, किराया में मिलेगी 20 प्रतिशत तक की छूट

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसें, 16 इलेक्ट्रिक बसें, एक रिट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसें, दो एसी श्रेणी की अन्य बसें, टाटा की 20 और आयशर की 43 साधारण बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, 400 बीएस-6 मानक की बसें और परिवहन विभाग की 11 इंटरसेप्टर गाड़ियां भी सड़कों पर उतरेंगी। कुल मिलाकर इस योजना का मकसद ग्रामीण जनता को कम खर्च में बेहतर परिवहन सुविधा देना। इसके साथ ही परिवहन कर्मचारियों को अधिक आय का अवसर उपलब्ध कराना है।