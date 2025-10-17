Crime: त्योहारों से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी- गोमती नगर स्टेशन पर शराब तस्कर गिरफ्तार

Gomtinagar Station Liquor Smuggling (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Crime Gomti Nagar Station: राजधानी लखनऊ में त्योहारों से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जीआरपी चारबाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2/3 से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 10 बोतल और 20 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी सदिस कुमार (21 वर्ष) बिहार राज्य के जिला सारण, पोस्ट डुमरसन, थाना मसरख का निवासी है। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से ट्रेनों के माध्यम से बिहार में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था।
त्योहारों के दौरान अपराधों की रोकथाम और रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश एवं पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ/प्रयागराज के आदेश पर, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ और पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ रोहित मिश्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी, लूट, जहरखुरानी और मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे प्रथम अमित कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक जीआरपी चारबाग धर्मवीर सिंह एवं रेलवे सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की।
मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक रेलवे स्टेशन गोमती नगर के नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज के पास भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में है। इस पर जीआरपी चारबाग और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने तुरंत घेराबंदी की। पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली, तो उसके बैग से 10 बोतलें और 20 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सदिस कुमार बताया। उसने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से ट्रेनों के माध्यम से बिहार राज्य में शराब की तस्करी कर रहा है, क्योंकि वहां शराबबंदी लागू है और तस्करी से उसे मोटा मुनाफा मिलता है।
उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस ने आगामी दीपावली, छठ और अन्य पर्वों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के समय तस्कर और अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और इसी कारण रेलवे पुलिस की टीमें हर स्टेशन, प्लेटफार्म और ट्रेन में विशेष निगरानी रख रही हैं। रेलवे एसपी रोहित मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि रेलवे पुलिस पूरी तरह से सजग है और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी बिहार के विभिन्न जिलों में शराब सप्लाई करता था। वह ट्रेन से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से शराब की खेप लेकर बिहार पहुंचाता था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। जीआरपी चारबाग के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे पुलिस ने सुरक्षा के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग, यात्रियों के सामान की स्कैनिंग, और संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वॉड और बम डिस्पोजल यूनिट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे पुलिस का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से अवैध शराब की तस्करी में तेजी आई है। लखनऊ और वाराणसी के रेलवे स्टेशनों को तस्कर अक्सर ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के मुताबिक, लखनऊ से बिहार जाने वाली ट्रेनों पर खास निगरानी रखी जा रही है। रेलवे पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी ट्रेन या स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 182 या 112 पर सूचना दें।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अभियान में शामिल जीआरपी चारबाग और आरपीएफ टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम ने तेजी और सतर्कता से कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय तस्कर को पकड़कर त्योहारों से पहले बड़ी घटना को टाल दिया।
