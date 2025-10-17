Crime: त्योहारों से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी- गोमती नगर स्टेशन पर शराब तस्कर गिरफ्तार

त्योहारों के दौरान अपराधों की रोकथाम और रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश एवं पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ/प्रयागराज के आदेश पर, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ और पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ रोहित मिश्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी, लूट, जहरखुरानी और मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे प्रथम अमित कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक जीआरपी चारबाग धर्मवीर सिंह एवं रेलवे सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की।