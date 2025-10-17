Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Crime: त्योहारों से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी- गोमती नगर स्टेशन पर शराब तस्कर गिरफ्तार

Crime Liquor Smuggling Lucknow Gomti Nagar Station: लखनऊ में त्योहारों से पहले जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2/3 से बिहार निवासी एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 10 बोतल और 20 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 17, 2025

Gomtinagar Station Liquor Smuggling (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Gomtinagar Station Liquor Smuggling (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Crime Gomti Nagar Station: राजधानी लखनऊ में त्योहारों से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जीआरपी चारबाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2/3 से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 10 बोतल और 20 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी सदिस कुमार (21 वर्ष) बिहार राज्य के जिला सारण, पोस्ट डुमरसन, थाना मसरख का निवासी है। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से ट्रेनों के माध्यम से बिहार में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था।

संयुक्त टीम को मिली सफलता

त्योहारों के दौरान अपराधों की रोकथाम और रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश एवं पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ/प्रयागराज के आदेश पर, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ और पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ रोहित मिश्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी, लूट, जहरखुरानी और मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे प्रथम अमित कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक जीआरपी चारबाग धर्मवीर सिंह एवं रेलवे सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की।

फुट ओवर ब्रिज के नीचे हुई गिरफ्तारी

मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक रेलवे स्टेशन गोमती नगर के नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज के पास भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में है। इस पर जीआरपी चारबाग और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने तुरंत घेराबंदी की। पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली, तो उसके बैग से 10 बोतलें और 20 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सदिस कुमार बताया। उसने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से ट्रेनों के माध्यम से बिहार राज्य में शराब की तस्करी कर रहा है, क्योंकि वहां शराबबंदी लागू है और तस्करी से उसे मोटा मुनाफा मिलता है।

त्योहारों से पहले सतर्क हुई पुलिस

उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस ने आगामी दीपावली, छठ और अन्य पर्वों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के समय तस्कर और अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और इसी कारण रेलवे पुलिस की टीमें हर स्टेशन, प्लेटफार्म और ट्रेन में विशेष निगरानी रख रही हैं। रेलवे एसपी रोहित मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि रेलवे पुलिस पूरी तरह से सजग है और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

अभियुक्त पर कार्रवाई और पूछताछ

पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी बिहार के विभिन्न जिलों में शराब सप्लाई करता था। वह ट्रेन से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से शराब की खेप लेकर बिहार पहुंचाता था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। जीआरपी चारबाग के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

रेलवे पुलिस की रणनीति

त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे पुलिस ने सुरक्षा के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग, यात्रियों के सामान की स्कैनिंग, और संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वॉड और बम डिस्पोजल यूनिट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे पुलिस का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तस्करी पर सख्त रुख

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से अवैध शराब की तस्करी में तेजी आई है। लखनऊ और वाराणसी के रेलवे स्टेशनों को तस्कर अक्सर ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के मुताबिक, लखनऊ से बिहार जाने वाली ट्रेनों पर खास निगरानी रखी जा रही है। रेलवे पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी ट्रेन या स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 182 या 112 पर सूचना दें।

पुलिस अधिकारियों ने की सराहना

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अभियान में शामिल जीआरपी चारबाग और आरपीएफ टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम ने तेजी और सतर्कता से कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय तस्कर को पकड़कर त्योहारों से पहले बड़ी घटना को टाल दिया।

ये भी पढ़ें

‘घर क्या मुंह लेकर जाऊं सर…अब कोई रास्ता नहीं बचा है’, दीपावली से पहले शिक्षक ने बयां किया दर्द, इसके बाद उठाया खौफनाक कदम
सिद्धार्थनगर
siddharthnagar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Railway news

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Crime: त्योहारों से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी- गोमती नगर स्टेशन पर शराब तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Charbagh Station: टिकट दिखाओ कहते ही भड़कीं महिलाएं, TTE के मुंह पर गरम फेंकी चाय, कॉलर पकड़ बरसाई चप्पलें

स्लीपर कोच में जनरल टिकट धारक महिलाओं ने टीटीई को घेर कर की मारपीट, रेलवे ने दर्ज की FIR (फोटो सोर्स : X )
लखनऊ

गैंगरेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, 4 साथियों संग नाबालिग छात्रा से की थी हैवानियत की सारी हदें पार

17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप का मुख्य आरोपी राजेंद्र उर्फ बाबू घायल अवस्था में पकड़ा गया, उस पर ₹25 हजार का इनाम था घोषित (फोटो सोर्स : Police Whatsapp Group)
लखनऊ

मायावती का सपा-कांग्रेस पर हमला: बोलीं, दोनों दलों के चरित्र में राजनीतिक ईमानदारी का अभाव, बसपा ही हाशिए पर पड़े समाज की सच्ची आवाज़

बसपा सुप्रीमो ने कहा- बसपा ही है हाशिए पर पड़े समुदायों की सच्ची हितैषी, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से पूरी ऊर्जा लगाने का आह्वान (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

त्योहारों में आसमान छूता किराया: लखनऊ से मुंबई फ्लाइट 5 हजार से 25 हजार तक, यात्रियों की जेब पर महंगाई का भारी बोझ

दीपावली–छठ पर यात्रियों को बड़ा झटका, एयरलाइंस ने बढ़ाई किराया दरें- लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु रूट पर पांच गुना तक उछाल (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

दिवाली पर सरकार का एक और बड़ा तोहफा, 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

राज्य सरकार उठाएगी मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त भार, अक्टूबर से मिलेगा नकद भुगतान- जीवन स्तर सुधार और महंगाई से राहत की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.