‘अखिलेश यादव को जानकारी नहीं है…PDA की पाठशाला ‘अ’ से अलकायदा वाली’; उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सपा पर प्रहार

UP Politics: समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर के आदेश के बाद से PDA पाठशाला चला रही है। PDA पाठशाला को लेकर सियासत भी गर्म है। इस बीच उत्तर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।
यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा,'' अखिलेश यादव को जानकारी नहीं है। जो पीडीए की पाठशाला है, वो अ से अलकायदा वाली है। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चों को राजनीति में डालने से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ अ फॉर अलकायदा ही जानते हैं।''
वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, '' दरअसल कमी कोष की नहीं, सोच की है। माना जाता है कि शिक्षा की आदर्श व्यवस्था में 20 छात्रों के लिए 1 अध्यापक होना चाहिए। इसे ‘टीचर-स्टूडेंट अनुपात’ के रूप में 1:20 भी कहा जाता है। उप्र की भाजपा सरकार चूंकि हर काम लाभ-हानि की कारोबारी मानसिकता से करती है इसीलिए वो पढ़ाई के मामले में भी यही कर रही है और बजट ना होने का हवाला दे रही है। यदि भाजपाई मुख्यमंत्री जी आत्म प्रचार के खर्चे को ही कम कर दें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे का पूरा इंतजाम हो जाएगा।
…हम फिर दोहराते हैं: हर चीज को व्यापार समझनेवाले भाजपाइयों को कोई समझाए कि शिक्षा आय-व्यय और फायदे-नुकसान की तराजू पर तौली जाने वाली कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता रही है और सदैव रहेगी। जब-जब भाजपा सरकार स्कूल बंद करेगी, तब-तब ‘पीडीए पाठशाला’ अपनी सकारात्मक और सार्थक भूमिका निभाएगी, बच्चों की पढ़ाई के हक के लिए ढाल बन जाएगी। भाजपा जाए तो पढ़ाई बच जाए!''
बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस PDA पाठशाला को नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को खुद पाठशाला आना चाहिए और वहां के हालातों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार को बंद किए प्राइमरी स्कूलों को खोलना चाहिए। साथ ही स्कूल मर्जर की स्कीम को बंद करना चाहिए।''