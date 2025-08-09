‘अखिलेश यादव को जानकारी नहीं है…PDA की पाठशाला ‘अ’ से अलकायदा वाली’; उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सपा पर प्रहार

वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, '' दरअसल कमी कोष की नहीं, सोच की है। माना जाता है कि शिक्षा की आदर्श व्यवस्था में 20 छात्रों के लिए 1 अध्यापक होना चाहिए। इसे ‘टीचर-स्टूडेंट अनुपात’ के रूप में 1:20 भी कहा जाता है। उप्र की भाजपा सरकार चूंकि हर काम लाभ-हानि की कारोबारी मानसिकता से करती है इसीलिए वो पढ़ाई के मामले में भी यही कर रही है और बजट ना होने का हवाला दे रही है। यदि भाजपाई मुख्यमंत्री जी आत्म प्रचार के खर्चे को ही कम कर दें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे का पूरा इंतजाम हो जाएगा।