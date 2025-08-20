पति बिलेनियर …हिरोइन लखनऊ की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर, खुद ही शेयर की पोस्ट

Divya Khosla Kumar Lived in Slums of Lucknow :बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से निकलकर एक एक्ट्रेस का झुग्गी बस्ती में रहने का फैसला सबको चौंका सकता है। यह हैरतअंगेज कदम उठाया है अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार ने, जिन्होंने अपनी अगली फिल्म 'एक चतुर नार' के किरदार में ढलने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। उनकी यह पहल फिल्म जगत में चर्चा का विषय बन गई है और हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या यह सिर्फ एक किरदार की मांग है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है?
अपनी चमचमाती लाइफस्टाइल के लिए पहचानी जाने वाली दिव्या ने अपनी नई फिल्म के लिए सारे सुख-सुविधाओं को त्याग दिया। उन्होंने लखनऊ की झुग्गी-बस्तियों में रहकर वहां के जीवन को करीब से समझा। वहां की धूल, संघर्ष और जीवन की जद्दोजहद को उन्होंने खुद महसूस किया। दिव्या का कहना है कि यह अनुभव उनके लिए 'किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं था'।
यह चौंकाने वाला कदम सिर्फ अभिनय की तैयारी नहीं, बल्कि एक अभिनेत्री के समर्पण को भी दिखाता है। इससे सवाल उठता है कि एक हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्म के लिए कोई कलाकार इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? क्या फिल्म में सिर्फ कॉमेडी है, या इसके भीतर कोई गहरा सामाजिक संदेश छुपा है, जिसे दिखाने के लिए दिव्या ने इस तरह के अनुभव से गुजरना जरूरी समझा?
फिल्म का नाम 'एक चतुर नार' है, जो कि एक मजेदार ड्रामा फिल्म की ओर इशारा करती है। लेकिन दिव्या का यह कदम इशारा करता है कि यह फिल्म सिर्फ ड्रामा या कामेडी तक सीमित नहीं है। हो सकता है कि फिल्म में कुछ नया देखने को मिले। 12 सितंबर को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
दिव्या खोसला टी-सीरिज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी हैं। दिव्या खोसला ने लखनऊ की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने की जानकारी एक पोस्ट साझा करके खुद ही दी। दिव्या ने लखनऊ की स्लम बस्ती में रहकर वहां की असल जिंदगी को करीब से महसूस किया। दिव्या के ये कदम उनके फैंस के लिए सरप्राइज से कम नहीं हैं।