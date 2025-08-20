पति बिलेनियर …हिरोइन लखनऊ की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर, खुद ही शेयर की पोस्ट

Divya Khosla Kumar Lived in Slums of Lucknow :बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से निकलकर एक एक्ट्रेस का झुग्गी बस्ती में रहने का फैसला सबको चौंका सकता है। यह हैरतअंगेज कदम उठाया है अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार ने, जिन्होंने अपनी अगली फिल्म 'एक चतुर नार' के किरदार में ढलने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। उनकी यह पहल फिल्म जगत में चर्चा का विषय बन गई है और हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या यह सिर्फ एक किरदार की मांग है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है?