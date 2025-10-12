दीपावली-छठ पर रेल टिकटों की मारामारी: लंबी वेटिंग से यात्रियों की बढ़ी टेंशन, फेस्टिवल स्पेशल में भी सीट फुल

Diwali & Chhath Rush: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही घर जाने की योजना बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, कंफर्म टिकट की जुगाड़। दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख पर्वों के मद्देनजर उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट आसमान छूने लगी है। स्थिति यह है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में भी सीटें पूरी तरह फुल हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस बार अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में 100 से 400 तक की वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। यह स्थिति न सिर्फ लखनऊ या वाराणसी जैसे शहरों में है, बल्कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता तक जाने वाली ट्रेनों में भी यही हाल है।