UP Tourism Hub : पूर्वांचल में धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनेगा दुर्वासा ऋषि आश्रम

UP Tourism Hub Development: उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास और उन्नयन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज़मगढ़ जनपद स्थित प्राचीन दुर्वासा ऋषि आश्रम को पूर्वांचल का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना के लिए 01 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस कदम से न केवल प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।