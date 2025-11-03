Tripura CM Security Breach: मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध: फर्जी अफसर ने हिला दी सुरक्षा व्यवस्था की नींव

Tripura CM Security: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा में सेंध लग गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों और कड़े प्रोटोकॉल के बावजूद एक व्यक्ति खुद को एडीजी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) और आईआरएस अधिकारी बताकर मुख्यमंत्री के कमरे तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह रही कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और खुफिया इकाइयाँ उस फर्जी अफसर को रोक नहीं सकीं। मामला तब खुला जब मुख्यमंत्री को बातचीत के दौरान उस व्यक्ति पर शक हुआ। तत्काल कार्रवाई करते हुए सुरक्षा टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि वह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला प्रशांत मोहन है, जो UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) की कोचिंग चलाता है और खुद भी कई बार परीक्षा दे चुका है।