Navratri Fasting Food FSDA Raid : नवरात्र में बिक रहा नकली आलू: एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, 46 बोरी आलू और संदिग्ध घी जब्त

Navratri Fake Potatoes Busted in Lucknow: नवरात्रि के पावन पर्व में जहां भक्तगण उपवास और सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखते हैं, वहीं कई व्यापारी लोगों की आस्था और सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ताज़ा आलू के नाम पर बाजारों में नकली और खतरनाक आलू बेचे जा रहे हैं। पुराने आलू को रसायनों और कृत्रिम रंगों की मदद से नया बना दिया जाता है और ऊंचे दामों पर ग्राहकों को परोसा जा रहा है। इस खेल का खुलासा रविवार को हुआ, जब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ( FSDA ) की टीम ने लखनऊ की दुबग्गा सब्जी मंडी में छापेमारी कर 46 बोरी (करीब 2300 किलो) रंगे हुए आलू बरामद किए।