Fake Sweets on Diwali: दिवाली की मिठास में जहर! लखनऊ में 1600 किलो नकली बर्फी और टोफू जब्त

त्योहारों पर मिठाइयों की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी घटिया घी, सिंथेटिक दूध, और नकली रंगों का इस्तेमाल कर मिठाई तैयार करते हैं। कई जगह डिटर्जेंट पाउडर से दूध की झाग बनाई जाती है। सिंथेटिक दूध में यूरिया और डिटर्जेंट मिलाकर उसे गाढ़ा किया जाता है। चांदी का वर्क जो मिठाई पर लगाया जाता है, कई बार एल्युमिनियम का होता है, जो शरीर के लिए खतरनाक है। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड पॉइजनिंग, लीवर और किडनी की समस्या, त्वचा रोग और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं।