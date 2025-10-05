Lucknow Airport: काठमांडू में खराब मौसम के कारण तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें लखनऊ एयरपोर्ट डायवर्ट

लखनऊ एयरपोर्ट उत्तर भारत में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए प्रमुख डायवर्जन हब के रूप में उभर रहा है। जब भी काठमांडू, वाराणसी या दिल्ली में खराब मौसम या तकनीकी कारणों से उड़ानें प्रभावित होती हैं, तो लखनऊ को वैकल्पिक लैंडिंग विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि लखनऊ एयरपोर्ट की रनवे लंबाई, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, फॉग-असिस्टेड लैंडिंग सुविधा (CAT-IIIB) और तेज़ ग्राउंड हैंडलिंग क्षमता इसे सुरक्षित विकल्प बनाती है।विमानन विशेषज्ञ कैप्टन अरविंद खन्ना कहते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट का भौगोलिक स्थान काठमांडू के करीब है और यहां का मौसम भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यह सबसे उपयुक्त डाय वर्जन पॉइंट बन जाता है।