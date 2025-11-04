योगी सरकार का तोहफा: माफिया की जमीन पर अब गरीबों के सपनों का घर तैयार

मुख्तार अंसारी ने हजरतगंज के पॉश इलाके डाली बाग की लगभग 2,322 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। यह भूमि बेहद प्राइम लोकेशन पर स्थित थी, जहां से हजरतगंज, नरही, सिकंदराबाद, 1090 चौराहा और बालू अड्डा जैसे प्रमुख स्थल महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर हैं। योगी सरकार ने माफिया पर कार्रवाई के क्रम में इस अवैध कब्जे को मुक्त कराया और इसे समाज के कमजोर तबके के हित में उपयोग करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि माफिया की जब्त जमीन पर अब गरीबों के घर बसाए जाएंगे, ताकि अपराध की भूमि पर सामाजिक न्याय की नई नींव रखी जा सके। इसी दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने “सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना” की शुरुआत की।