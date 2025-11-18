Fuel Price Today: महंगे हुए पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव; यूपी और लखनऊ मंडल का हाल

Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम रोज़ सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं। आज मंगलवार को भी सरकारी तेल कंपनियों,इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ताजा रेट जारी कर दिए हैं। भले ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई अन्य शहरों में आज ईंधन के दाम बढ़े और घटे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि गुरुग्राम, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में कीमतों में थोड़ी राहत मिली है।