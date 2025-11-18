Fuel Price Today: महंगे हुए पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव; यूपी और लखनऊ मंडल का हाल

Petrol Diesel Rates Lucknow (फोटो सोर्स : AI)
Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम रोज़ सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं। आज मंगलवार को भी सरकारी तेल कंपनियों,इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ताजा रेट जारी कर दिए हैं। भले ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई अन्य शहरों में आज ईंधन के दाम बढ़े और घटे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि गुरुग्राम, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में कीमतों में थोड़ी राहत मिली है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर और टैक्स संरचना के आधार पर निर्धारित होती हैं।
हर सुबह पोर्टल पर रेट अपडेट करती हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि तेल भरवाने से पहले उनके शहर में आज का वास्तविक भाव क्या है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद से दिल्ली में लगातार लंबे समय तक कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है।
आज देशभर में अलग-अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतों में मिली-जुली स्थिति देखने को मिली। कहीं कीमतें घटीं, तो कहीं मामूली बढ़ोतरी हुई।
जहाँ कीमतें गिरीं
जहा कीमतें बढ़ीं
इन बदलावों से साफ है कि कुछ राज्यों की टैक्स पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और स्थानीय कर पेट्रोल-डीजल के रेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, लेकिन राजधानी लखनऊ में मामूली बढ़त दर्ज की गई।
लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम में छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट चार्ज और सप्लाई कॉस्ट में हल्के परिवर्तन इसका कारण माने जा रहे हैं।
|शहर
|कीमत
|बदलाव
|लखनऊ
|94.73
|+0.04
|नई दिल्ली
|94.77
|0.00
|कोलकाता
|105.41
|0.00
|मुंबई
|103.50
|0.00
|चेन्नई
|100.90
|0.00
|गुड़गांव
|95.50
|-0.01
|नोएडा
|95.12
|0.00
|बैंगलोर
|102.92
|0.00
|भुवनेश्वर
|101.11
|-0.08
|चंडीगढ़
|94.30
|0.00
|हैदराबाद
|107.46
|0.00
|जयपुर
|104.72
|-0.26
|पटना
|105.23
|0.00
|तिरुवनंतपुरम
|107.49
|+0.01
हालांकि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े पेट्रोल के थे, लेकिन आमतौर पर डीजल के दामों में भी इन्हीं शहरों में इसी तरह का रुझान देखने को मिलता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में डीजल रेट स्थिर है, जबकि जयपुर, गुड़गांव और भुवनेश्वर जैसे क्षेत्रों में मामूली गिरावट संभव है। डीजल के दाम में छोटे परिवर्तन भी किसानों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और व्यापारियों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि माल ढुलाई में डीजल का व्यापक इस्तेमाल होता है।
