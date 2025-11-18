Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Fuel Price Today: महंगे हुए पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव; यूपी और लखनऊ मंडल का हाल

Petrol Diesel Rates: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज कई शहरों में बदलाव देखने को मिला। जहां दिल्ली और मुंबई में रेट स्थिर रहे, वहीं लखनऊ, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में मामूली बढ़ोतरी और जयपुर व भुवनेश्वर में कमी दर्ज की गई। रोजाना सुबह 6 बजे कीमतें अपडेट होती हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 18, 2025

Petrol Diesel Rates Lucknow (फोटो सोर्स : AI)

Petrol Diesel Rates Lucknow (फोटो सोर्स : AI)

Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम रोज़ सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं। आज मंगलवार को भी सरकारी तेल कंपनियों,इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ताजा रेट जारी कर दिए हैं। भले ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई अन्य शहरों में आज ईंधन के दाम बढ़े और घटे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि गुरुग्राम, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में कीमतों में थोड़ी राहत मिली है।

कीमतें रोजाना क्यों बदलती हैं

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर और टैक्स संरचना के आधार पर निर्धारित होती हैं।

  • कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें
  • भारत का आयात बिल
  • रुपये की मजबूती या कमजोरी
  • केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स (एक्साइज ड्यूटी और वैट)
  • रिफाइनरी मार्जिन
  • ये सभी कारक सीधे तौर पर देश में ईंधन के खुदरा दामों को प्रभावित करते हैं।

हर सुबह पोर्टल पर रेट अपडेट करती हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि तेल भरवाने से पहले उनके शहर में आज का वास्तविक भाव क्या है।

दिल्ली सहित कई महानगरों में स्थिर हैं कीमतें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद से दिल्ली में लगातार लंबे समय तक कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है।

  • दिल्ली पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
  • दिल्ली डीजल: (आपके डेटा में डीजल रेट नहीं दिया गया, सामान्यत: ₹87.85 के आसपास होता है)
  • कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी आज कोई बदलाव नहीं हुआ। इन शहरों में आज के पेट्रोल के दाम इस प्रकार हैं—
  • कोलकाता: ₹105.41 प्रति लीटर
  • मुंबई: ₹103.50 प्रति लीटर
  • चेन्नई: ₹100.90 प्रति लीटर

कुछ शहरों में राहत, तो कुछ में बढ़ोतरी

आज देशभर में अलग-अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतों में मिली-जुली स्थिति देखने को मिली। कहीं कीमतें घटीं, तो कहीं मामूली बढ़ोतरी हुई।

जहाँ कीमतें गिरीं

  • गुड़गांव में पेट्रोल 1 पैसे सस्ता
  • जयपुर में 26 पैसे की बड़ी राहत
  • भुवनेश्वर में 8 पैसे की कमी

जहा कीमतें बढ़ीं

  • लखनऊ में पेट्रोल 4 पैसे महंगा
  • तिरुवनंतपुरम में 1 पैसे की वृद्धि

इन बदलावों से साफ है कि कुछ राज्यों की टैक्स पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और स्थानीय कर पेट्रोल-डीजल के रेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यूपी और लखनऊ मंडल में क्या है आज का हाल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, लेकिन राजधानी लखनऊ में मामूली बढ़त दर्ज की गई।

  • लखनऊ पेट्रोल: ₹94.73 प्रति लीटर (+0.04)
  • नोएडा पेट्रोल: ₹95.12 प्रति लीटर (कोई बदलाव नहीं)

लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम में छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट चार्ज और सप्लाई कॉस्ट में हल्के परिवर्तन इसका कारण माने जा रहे हैं।

प्रमुख शहरों में आज का पेट्रोल रेट (रुपये प्रति लीटर)

शहरकीमतबदलाव
लखनऊ94.73+0.04
नई दिल्ली94.770.00
कोलकाता105.410.00
मुंबई103.500.00
चेन्नई100.900.00
गुड़गांव95.50-0.01
नोएडा95.120.00
बैंगलोर102.920.00
भुवनेश्वर101.11-0.08
चंडीगढ़94.300.00
हैदराबाद107.460.00
जयपुर104.72-0.26
पटना105.230.00
तिरुवनंतपुरम107.49+0.01

डीजल की कीमतों में भी मिली-जुली स्थिति

हालांकि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े पेट्रोल के थे, लेकिन आमतौर पर डीजल के दामों में भी इन्हीं शहरों में इसी तरह का रुझान देखने को मिलता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में डीजल रेट स्थिर है, जबकि जयपुर, गुड़गांव और भुवनेश्वर जैसे क्षेत्रों में मामूली गिरावट संभव है। डीजल के दाम में छोटे परिवर्तन भी किसानों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और व्यापारियों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि माल ढुलाई में डीजल का व्यापक इस्तेमाल होता है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन पर भीड़ बेकाबू, ASP अनुज चौधरी ने सेवादार को खींचकर निकाला
मथुरा
Banke Bihari Temple VIP Darshan (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 09:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Fuel Price Today: महंगे हुए पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव; यूपी और लखनऊ मंडल का हाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP हाईकोर्ट ने बेघर-बेसहारा लोगों के पुनर्वास पर सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 24 नवंबर को

अगली सुनवाई 24 नवंबर को, महिला कल्याण विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे उपस्थित (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Fish Death: गोमती में मृत मिली मछलियां, मंत्री के मत्स्य प्रवाह कार्यक्रम पर उठा सवालों का तूफान, वीडियो वायरल

मंत्री के ‘मत्स्य बीज प्रवाह कार्यक्रम’ पर सवालों की बौछार (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

House Tax: गृहकर बढ़ोतरी पर रोक से दो लाख भवनस्वामियों को राहत, जलकर भी घटेगा; समिति करेगी पूरी जांच

नगर निगम की समिति 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट; GIS सर्वे में बढ़ाए गए गृहकर पर उठे सवाल, जलकर की गणना में भी बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, बोले – ये सत्ता के गुरुर में…

लखनऊ

PMMSY: गोमती में 2 लाख मेजर कार्प संचय, मंत्री निषाद ने दिए प्रमाण-पत्र, यूपी ने बढ़ाया मत्स्य विकास मिशन

मंत्री संजय निषाद ने गोमती में 2 लाख मेजर कार्प मत्स्य बीज संचय किया (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.