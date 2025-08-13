पेट्रोल-डीजल में मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; जानिए, कैसे पता करें की गाड़ी में नकली ईंधन तो नहीं?

मिलावटी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल आपकी गाड़ी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मिलावट के कारण इंजन और गाड़ी के कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इससे ना केवल गाड़ी की परफॉरमेंस खराब होती है, बल्कि उसकी उम्र भी कम हो सकती है। मिलावटी ईंधन में उचित लुब्रिकेंट नहीं होते, जिससे इंजन के अंदरूनी हिस्सों में घर्षण बढ़ जाता है और वे तेजी से खराब होने लगते हैं। मिलावटी डीजल, खासकर जिसमें मिट्टी का तेल मिला हो उसके कारण इंजन सीज हो सकता है, जिससे मरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च आता है।