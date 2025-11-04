कौन हैं गैंगरेप मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री? इस वजह से 1 महीने तक जेल से रहेंगे बाहर

1 1996 मुलायम सिंह यादव के नजदीक आए और समाजवादी पार्टी से टिकट मिला; अमेठी विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सके।

2 2002 तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर हार गए।

3 2007 समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला।

4 2012 चौथी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस की अमीता सिंह को हराया।

5 2013 (आरंभ) अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री (सिंचाई विभाग) बनाए गए; शिवपाल यादव कैबिनेट मंत्री थे।

6 जुलाई 2013 खनन विभाग में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने।

7 2013 (मध्य) लखनऊ में भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट का नोटिस मिला; कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया।

8 2014 खनन विभाग में प्रोन्नत होकर कैबिनेट मंत्री बने; लोकसभा चुनाव में सपा के प्रमुख प्रचारकों में से एक रहे और हेलीकॉप्टर से प्रचार किया।

9 2014–2015 उन पर अवैध संपत्ति अर्जित करने सहित कई आरोप लगे; लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज हुई।

10 2016 हाईकोर्ट ने खनन विभाग की शिकायतों पर सीबीआई जांच का आदेश दिया।

11 12 सितंबर 2016 तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया; मुलायम सिंह यादव नाराज हुए।

12 26 सितंबर 2016 बर्खास्तगी के पंद्रह दिन बाद दोबारा मंत्री बनाया गया।

13 18 फरवरी 2017 गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

14 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की गरिमा सिंह से पराजित हुए।