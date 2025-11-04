Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

कौन हैं गैंगरेप मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री? इस वजह से 1 महीने तक जेल से रहेंगे बाहर

UP News: जानिए कौन है गैंगरेप मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री? क्यों 1 महीने तक जेल से बाहर रहेंगे? अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 04, 2025

gayatri prasad prajapati granted parole know all about former samajwadi party minister lucknow

कौन है गैंगरेप मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री? प्रतीकात्मक तस्वीर

Gayatri Prajapati Granted One Month Parole: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ जिला जेल से 1 महीने की अंतरिम पैरोल मिली है। यह पैरोल उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए दी गई है। पैरोल के दौरान प्रजापति अपनी बहन और भाई का इलाज कराएंगे। उनकी पैरोल याचिका पर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सख्त शर्तों के साथ फैसला सुनाया है।

गैंगरेप का 2017 में हुआ था केस दर्ज

बता दें कि 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक महिला और उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CBI ने इस मामले की जांच की थी। नवंबर 2021 में विशेष अदालत ने उन्हें और उनके 2 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं।

बहन और भाई को गंभीर बीमारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितम्बर 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दी थी, लेकिन गैंगरेप केस में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। पैरोल याचिका में प्रजापति के वकील ने बताया कि उनकी बहन को किडनी से जुड़ी बीमारी है। साथ ही उनके भाई को हृदय रोग से पीड़ित हैं। परिवार के अन्य सदस्य व्यस्त होने की वजह से प्रजापति ही दोनों के इलाज का प्रबंधन कर सकते हैं।

कोर्ट ने शर्तों के साथ मंजूरी की पैरोल

मेडिकल रिपोर्ट्स और परिवार के बयानों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रजापति की पैरोल मंजूर कर दी है। हालांकि कोर्ट ने प्रजापति को शर्त के रूप में प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने, राज्य के बाहर ना जाने और सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक गतिविधि ना करने का निर्देश दिया गया है। पैरोल का समय 4 दिसंबर तक है, जिसके बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा।

ये भी पढ़ें

‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!
बिजनोर
crime news dispute over fried chicken led to fight between two groups in bijnor leaving 15 injured

कौन हैं गायत्री प्रजापति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, गायत्री प्रसाद प्रजापति का जन्म 16 जुलाई 1963 को अमेठी जिले के परसावां गांव में कुम्हार सुकई राम के घर हुआ था। 1984 में उन्होंने अमेठी के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में पुताई का काम शुरू किया इसके बाद में वह ठेकेदारी करने लगे। 1993 में उन्होंने पहली बार बहुजन क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए।

संबंधित खबरें

If samajwadi party comes to power will action be taken against cm yogi adityanath know what azam khan said

अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…

engagement of sp leader deepak giri and poonam pandit taken political turn

‘कांग्रेस की महिला नेता के मंगेतर ने मेरे साथ गंदा काम किया’, सपा नेता की पूर्व गर्लफ्रेंड ने डाला रंग में भंग!

MP Chandrashekhar And Rohini Dispute Update

रोहिणी ने MP चंद्रशेखर के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा! फिर भी केस नहीं हुआ दर्ज; सांसद को राहत

संघर्ष से सशक्तिकरण तक… समाजवादी पार्टी की जुझारू नेता भारती चौहान को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी

azam khan said that akhilesh yadav had given asp anuj chaudhary promotion rampur news up politics

‘…वो अनुज चौधरी का नसीब था’, आजम खान बोले- अखिलेश यादव के CM रहते समय मिला था प्रमोशन; क्या है किस्सा?

up politics mayawati md equation for defeat akhilesh yadav party sp and bjp in elections

अखिलेश यादव की पार्टी सपा और BJP का ‘किला’ ध्वस्त करने के लिए मायावती का क्या है ‘MD’ समीकरण?

UP News

UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

mp awadhesh prasad said that change of power is going to happen in bihar

‘बिहार में बदलाव की आंधी’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-इस आंधी से यूपी में बनेगी अखिलेश सरकार

अखिलेश के पास ही रहेगी मुलायम सिंह की कोठी, 31 साल पहले हुई थी अलॉट, हाईकोर्ट ने रद्द किया नोटिस

Mau

Mau News: घूसखोरी के आरोप में लेखपाल निलंबित,लेखपाल संघ बैठा धरने पर

गायत्री प्रजापति का राजनीतिक सफर

क्रम संख्यावर्ष / अवधिघटना / विवरण
11996मुलायम सिंह यादव के नजदीक आए और समाजवादी पार्टी से टिकट मिला; अमेठी विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सके।
22002तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर हार गए।
32007समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला।
42012चौथी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस की अमीता सिंह को हराया।
52013 (आरंभ)अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री (सिंचाई विभाग) बनाए गए; शिवपाल यादव कैबिनेट मंत्री थे।
6जुलाई 2013खनन विभाग में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने।
72013 (मध्य)लखनऊ में भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट का नोटिस मिला; कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया।
82014खनन विभाग में प्रोन्नत होकर कैबिनेट मंत्री बने; लोकसभा चुनाव में सपा के प्रमुख प्रचारकों में से एक रहे और हेलीकॉप्टर से प्रचार किया।
92014–2015उन पर अवैध संपत्ति अर्जित करने सहित कई आरोप लगे; लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज हुई।
102016हाईकोर्ट ने खनन विभाग की शिकायतों पर सीबीआई जांच का आदेश दिया।
1112 सितंबर 2016तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया; मुलायम सिंह यादव नाराज हुए।
1226 सितंबर 2016बर्खास्तगी के पंद्रह दिन बाद दोबारा मंत्री बनाया गया।
1318 फरवरी 2017गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।
142017विधानसभा चुनाव में भाजपा की गरिमा सिंह से पराजित हुए।
15राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण और विवादों से भरा रहा; कई कानूनी लड़ाइयां लड़ीं।
आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं।

ये भी पढ़ें

पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया; घर के पीछे वाले कमरे में प्रेमी के साथ….
बरेली
wife along with her lover attempted to kill husband in bareilly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:24 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कौन हैं गैंगरेप मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री? इस वजह से 1 महीने तक जेल से रहेंगे बाहर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Transfers 18 Joint Secretaries: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, शकील अहमद सिद्दीकी को उच्च शिक्षा विभाग की नई जिम्मेदारी

18 संयुक्त सचिवों के तबादले से हिला सचिवालय (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

राहुल गांधी पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, बोले- चौराहे वाले रंगबाज की भाषा, पीएम की कुर्सी की गरिमा ही नहीं समझते

brijbhushan sharan singh slams rahul gandhi over bihar election statements
लखनऊ

Gold Silver Rates: सोना-चांदी के भाव फिलहाल स्थिर, शादी का मौसम लाएगा तेजी- बोले सर्राफा व्यापारी

Lucknow Sarafa Gold Rate Today (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR; BJP ने वॉर रूम बनाया: फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी होंगी?

sir begins today in 11 states including uttar pradesh
लखनऊ

Mukhtar Ansari Land: जहां कभी माफिया का बंगला था, अब वहीं बसेगें गरीबों के सपनों के घर-डाली बाग की लॉटरी आज

72 फ्लैटों की लॉटरी, 8 हजार से अधिक आवेदकों       (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.