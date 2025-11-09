चलती कार में लड़की ने एक-एक कर उतारे कपड़े; खिड़की से बाहर निकलकर की अश्लील हरकत

चलती कार में लड़की ने एक-एक कर उतारे कपड़े। वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-Video Grab
Crime News: लखनऊ के शहीद पथ पर रात में स्टंट करते युवती का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती चलती कार से बाहर निकलकर कपड़े उतारती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कार का नंबर गाजियाबाद का है। हालांकि, यह वीडियो कब का है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है।
थाना सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि वीडियो हाल का है या पुराना है, लेकिन वायरल फुटेज में शहीद पथ का इलाका साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कार के नंबर के आधार पर वीडियो में दिख रहे लोगों की तलाश की जाएगी।
बता दें कि राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर कार स्टंट और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा घटना में एक युवती चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर अश्लील हरकत करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में दिख रही कार का नंबर 'UP 14' है, जो गाजियाबाद जिले का है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोगों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है।
बता दें कि हाल ही में लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार में सवार दो युवकों ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर सड़क पर स्टंट किया। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह घटना एक ओर जहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लचर निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रही है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद रंग की अर्टिगा कार तेज रफ्तार से चल रही है। उसमें सवार एक युवक दरवाजा खोलकर आधे शरीर को कार से बाहर निकालते हुए स्टंट कर रहा है। दूसरे युवक ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद किया और वायरल कर दिया।
