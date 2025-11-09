चलती कार में लड़की ने एक-एक कर उतारे कपड़े; खिड़की से बाहर निकलकर की अश्लील हरकत

बता दें कि राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर कार स्टंट और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा घटना में एक युवती चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर अश्लील हरकत करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में दिख रही कार का नंबर 'UP 14' है, जो गाजियाबाद जिले का है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोगों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है।