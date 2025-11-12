Silver Price: सोना-चांदी के दाम चढ़े, नए रेट अपडेट से बाजार में बढ़ी हलचल

सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, सराफा एसोसिएशन ने जारी किए ताज़ा रेट (फोटो सोर्स : Patrika)
Gold Price Today: त्योहारी और विवाह सीजन के बीच राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ सराफा एसोसिएशन ने ताज़ा रेट जारी करते हुए सोने और चांदी की खुदरा बिक्री कीमतों की जानकारी दी, जिसके बाद बाजार में खरीदारी को लेकर उत्सुकता और चर्चाएं तेज हो गईं। निवेशकों व ग्राहकों दोनों की नजर अब आने वाले दिनों में संभावित भावों पर टिक गई है।
एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,28,200 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोना 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि 18 कैरेट सोना 98,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, चांदी के जेवराती रेट 1,59,500 रुपए प्रति किलो घोषित किए गए हैं। सभी कीमतें बिना जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क फीस के जारी की गई हैं, जो बिलिंग के समय जोड़कर अंतिम मूल्य तय किया जाएगा।
लखनऊ के चौक, अमीनाबाद, आलमबाग, निशातगंज और हजरतगंज के बड़े सर्राफा बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ती दिखी। सोने के दामों में तेजी के बावजूद निवेशक यह मानकर खरीदारी कर रहे हैं कि भविष्य में कीमतों में और इजाफा संभव है। कई ज्वैलर्स का कहना है कि लोग पारंपरिक खरीदारी के अलावा निवेश उद्देश्यों से भी सोना उठा रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चित माहौल के चलते सोना एक सुरक्षित संपत्ति माना जा रहा है।
ग्राहकों को इस बात में दिलचस्पी है कि आने वाले दिनों में यूएस डॉलर की चाल, अंतरराष्ट्रीय गोल्ड एक्सचेंज और कच्चे माल की सप्लाई चेन के आधार पर कीमतें ऊपर जाएंगी या ठहर जाएंगी। इसके चलते आज घोषित हुए रेट को कई ग्राहकों ने संतोषजनक बताया।
इस समय 24 कैरेट सोने के दाम 1,28,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुके हैं। विश्लेषकों के अनुसार, सोने की सबसे अधिक मांग निवेशकों द्वारा लंबी अवधि के लिए की जा रही है। ज्यादातर लोग गोल्ड बार, कोईन और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड बनी रहती है।
बाजार में ज्यादातर आभूषण 22 कैरेट में बनते हैं। 1,18,900 रुपये के भाव के बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। ज्वैलर्स बताते हैं कि नवंबर–दिसंबर के शादी सीजन के चलते 22 कैरेट गोल्ड आभूषणों की बिक्री बढ़ गई है। कई लोग अभी एडवांस बुकिंग करा रहे हैं ताकि कीमत और ऊपर जाने से पहले खरीदारी पक्की कर सकें।
18 कैरेट सोने की कीमत 98,200 रुपये प्रति 10 ग्राम जारी की गई है। हल्के वजन और किफायती कीमत के कारण यह कैटेगरी युवाओं में लोकप्रिय है। कई ज्वैलर्स ने बताया कि डेली-वियर ज्वेलरी, ऑफिस-वियर डिज़ाइन, डायमंड–स्टडेड सेट और वेस्टर्न स्टाइल ज्वेलरी में 18 कैरेट सोना व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है।
सराफा एसोसिएशन ने चांदी का रेट 1,59,500 रुपये प्रति किलो घोषित किया है। चांदी पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों के लिए एक आकर्षक धातु बनी हुई है। विशेष रूप से चांदी के सिक्के, कड़े, पायल और पूजा–सामग्री की मांग बढ़ रही है।
बाजार के अनुभवी सराफा कारोबारी विनोद महेश्वरी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और डॉलर की मजबूती जैसे कारक सोने की कीमतों में उछाल ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में भी सोने की कीमतें स्थिर रहने की संभावना कम है। ऐसे में जो लोग निवेश या शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान रेट उचित माना जा रहा है।
ज्वैलर्स ने ग्राहकों को आगाह किया है कि घोषित दरों के अलावा जीएसटी (3 प्रतिशत) और मेकिंग चार्ज (6 से 25 प्रतिशत तक, डिज़ाइन पर निर्भर) जोड़ते ही अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है। हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के कारण अतिरिक्त शुल्क भी लगता है। इसलिए कई ग्राहक अभी हल्की ज्वेलरी खरीदने की ओर झुक रहे हैं।
सोना खरीदने के डिजिटल विकल्पों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। पेमेंट ऐप्स और बैंकों द्वारा डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा दिए जाने के बाद युवा निवेशक पारंपरिक सोने के बजाय डिजिटल गोल्ड चुन रहे हैं। इसमें चोरी का जोखिम नहीं और रिसेल भी आसान है।
विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में सोने की कीमतें वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यदि डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है या कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तो सोने की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। वहीं वैश्विक तनाव बढ़ने पर दाम फिर उछल सकते हैं।
