Silver Price: सोना-चांदी के दाम चढ़े, नए रेट अपडेट से बाजार में बढ़ी हलचल

लखनऊ के चौक, अमीनाबाद, आलमबाग, निशातगंज और हजरतगंज के बड़े सर्राफा बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ती दिखी। सोने के दामों में तेजी के बावजूद निवेशक यह मानकर खरीदारी कर रहे हैं कि भविष्य में कीमतों में और इजाफा संभव है। कई ज्वैलर्स का कहना है कि लोग पारंपरिक खरीदारी के अलावा निवेश उद्देश्यों से भी सोना उठा रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चित माहौल के चलते सोना एक सुरक्षित संपत्ति माना जा रहा है।