सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटी सरकार; ‘रन फॉर यूनिटी’ का होगा आयोजन

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटी सरकार। फोटो सोर्स-IANS
UP News: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गोमती नदी के चल रहे पुनरुद्धार की प्रगति की समीक्षा के लिए 137 समग्र पारिस्थितिक टास्क फोर्स बटालियन (TA) के गोमती टास्क फोर्स के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान, भारतीय सेना की मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने CM योगी को पैदल और नाव गश्त, 1000 टन से अधिक जलकुंभी हटाने और 70 हजार से ज्यादा नागरिकों को शामिल करते हुए 100 से अधिक जागरूकता अभियान सहित निरंतर प्रयासों से अवगत कराया।
भारतीय सेना की मध्य कमान ने X पर एक पोस्ट में कहा, "मुख्यमंत्री ने पहल की सराहना की और पवित्र गोमती नदी को उसके प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए समन्वित कार्रवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति के गठन का निर्देश दिया।"
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए राज्य भर में 'रन फॉर यूनिटी' सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। देशभर से हजारों की संख्या में युवा इस मार्च में भाग लेंगे। साथ ही राष्ट्रीय एकता और जन जागरण अभियान के बारे में जागरूकता फैलाएंगे।
मीडिया को संबोधित करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने राज्यव्यापी समारोह की विस्तृत योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की तीन दिवसीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस पदयात्रा से पहले स्थानीय स्तर पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिनमें निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और योगदान पर सेमिनार, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठियां शामिल होंगी। साथ ही एक विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग