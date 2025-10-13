सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटी सरकार; ‘रन फॉर यूनिटी’ का होगा आयोजन

मीडिया को संबोधित करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने राज्यव्यापी समारोह की विस्तृत योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की तीन दिवसीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस पदयात्रा से पहले स्थानीय स्तर पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिनमें निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और योगदान पर सेमिनार, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठियां शामिल होंगी। साथ ही एक विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।