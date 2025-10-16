GST News: जब अठन्नी गायब हुई, तो बिस्किट की मिठास भी कड़वी हो गई, जानें कैसे

छोटे किराना दुकानदारों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक कठिन बन गई है। कुछ दुकानदारों ने व्यावहारिक समाधान के रूप में 4.50 रुपये वाले पैकेट 5 रुपये में ही बेचने शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ “दो पैकेट 9 रुपये में” की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन हर ग्राहक इस विकल्प से खुश नहीं है। कई बार तो ग्राहक बहस में पड़ जाते हैं, जिससे दुकानों पर अनावश्यक तनाव और असंतोष का माहौल बन रहा है। अलीगंज के व्यापारी मनोज अग्रवाल बताते हैं कि कंपनियाँ तो कह रही हैं कि हमने टैक्स में राहत दी, लेकिन हमें तो उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हम 4 रुपये में बेचें तो घाटा, 5 रुपये में बेचे तो ग्राहक नाराज। अब समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें।