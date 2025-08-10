Heavy Rain Warning: पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट: कई जिलों में सतर्कता बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Heavy Rain Alert in Western UP: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर लगातार तेज हो रहा है और मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई इलाकों में मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर और शामली में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी भारी बारिश का अनुमान है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने साफ कहा है कि इस अवधि में लोग गैर-जरूरी यात्रा से बचें, खासकर रात के समय। गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा: खेतों और खुले मैदानों में काम कर रहे लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
तेज हवाएं: कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे पेड़ गिरने और अस्थायी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा है।
पिछले साल अगस्त माह में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लगातार बारिश हुई थी, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। खासकर बिजनौर और मुजफ्फरनगर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था।
मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतने की अपील की हैं।