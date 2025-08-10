Heavy Rain Warning: पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट: कई जिलों में सतर्कता बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Heavy Rain Alert in Western UP: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर लगातार तेज हो रहा है और मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई इलाकों में मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

