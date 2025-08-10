10 अगस्त 2025,

रविवार

Heavy Rain Warning: पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट: कई जिलों में सतर्कता बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 10, 2025

Heavy Rain Alert in Western UP फोटो सोर्स :Patrika
Heavy Rain Alert in Western UP फोटो सोर्स :Patrika

Heavy Rain Alert in Western UP: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर लगातार तेज हो रहा है और मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई इलाकों में मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

अलर्ट वाले जिले और संभावित प्रभाव

मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर और शामली में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। वहीं मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी भारी बारिश का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Rain Alert UP: कभी थमे, कभी बरसे- उत्तर प्रदेश में मानसून का मूड बना अनदेखा सिरदर्द
लखनऊ
मानसून की मार: तेज बारिश से बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी फोटो सोर्स : Patrika
  • सहारनपुर: यहां बारिश के साथ-साथ निचले इलाकों में जलभराव और सड़कों पर कीचड़ की समस्या हो सकती है।
  • शामली: ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को नुकसान और छोटे पुल-पुलियों पर पानी भरने की संभावना।
  • मुजफ्फरनगर: बिजली गिरने और छोटे नालों के उफान की चेतावनी।
  • बिजनौर: गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा।

मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने साफ कहा है कि इस अवधि में लोग गैर-जरूरी यात्रा से बचें, खासकर रात के समय। गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा: खेतों और खुले मैदानों में काम कर रहे लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

तेज हवाएं: कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे पेड़ गिरने और अस्थायी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

प्रशासन की तैयारियां

  • जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहां प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है।
  • कंट्रोल रूम सक्रिय: जिला प्रशासन ने 24 घंटे कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया है।
  • रेस्क्यू टीमें तैयार: एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगी।
  • स्कूल बंद रखने का निर्णय: कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

कृषि पर असर

  • किसानों के लिए भारी बारिश राहत और नुकसान दोनों ला सकती है।
  • लाभ: धान, मक्का और गन्ने की फसल के लिए यह पानी उपयोगी साबित हो सकता है।
  • नुकसान: अत्यधिक पानी भरने से सब्जियों, मूंगफली और दलहन की फसल को नुकसान हो सकता है।

पिछले साल के अनुभव

पिछले साल अगस्त माह में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लगातार बारिश हुई थी, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। खासकर बिजनौर और मुजफ्फरनगर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था।

जनता के लिए सुझाव

मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतने की अपील की हैं। 

  • अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।
  • पानी भरे क्षेत्रों से गुजरने में सतर्क रहें।
  • बिजली गिरने के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों।
  • बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर सुरक्षित रखें।
  • मौसम की अपडेट लगातार सुनते रहें।

ये भी पढ़ें

UP Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट , अगले 24 घंटे में 26 जिलों में तेज बरसात
लखनऊ
मौसम विभाग ने जारी किया तात्कालिक पूर्वानुमान, 26 जिलों में बारिश की संभावना फोटो सोर्स : Social Media

Published on:

10 Aug 2025 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Heavy Rain Warning: पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट: कई जिलों में सतर्कता बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

