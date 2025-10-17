गैंगरेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, 4 साथियों संग नाबालिग छात्रा से की थी हैवानियत की सारी हदें पार

घटना बीते शनिवार की है। बंथरा के हरौनी इलाके में 17 वर्षीय किशोरी अपने दोस्त के साथ गांव के पास एक आम के बाग में बातचीत कर रही थी। उसी दौरान पांच युवक वहां पहुंचे और किशोरी के दोस्त के साथ मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद पांचों ने किशोरी के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने किशोरी को पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी .घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। किशोरी के पिता ने तत्काल बंथरा थाने में चार नामजद आरोपियों , ललित, छोटू, विशाल और बाबू, तथा एक अज्ञात युवक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया था।