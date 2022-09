Phd में एडमिशन के लिए 19 सितंबर से शुरू होगा इंटरव्यू

डा राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के अन्य विषयों के क्वालीफाई छात्र-छात्राओं के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। 19 सितंबर 2022 को विश्वविद्यालय के श्रीराम सिंह शलभ भवन में हिंदी के 28451 से लेकर 28709 तक के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उर्दू व बाट्नी विषय का साक्षात्कार होगा।

राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश के लिए दूसरी ओर इसी दिन मिलिट्री साइंस व संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी होंगे। 20 सितंबर को शलभ भवन में हिन्दी के 28710 से लेकर 28978 तक के पीएचडी प्रवेश परीक्षा के क्वालीफाई छात्रों का साक्षात्कार लिया जायेगा। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री विभाग में बायोकेमिस्ट्री व शलभ भवन में उर्दू विषय का साक्षात्कार होगा।

Symbolic Photo of Interview for Phd in Ram Manohar Lohia University