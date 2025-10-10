Karva Chauth 2025: चाँद की चांदनी में यूपी की सुहागिनें होंगी तैयार, जानिए चाँद के निकलने का सही समय

व्रत की शुरुआत सुबह “सरगी” खाने से होती है, जो व्रति की सास या परिवार की अन्य वरिष्ठ महिला देती हैं। सरगी में सूखे मेवे, मिठाई, फल और हल्का भोजन होता है। इसके बाद महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करती हैं। पूजन में महिलाएं भगवान गणेश, माता गौरी और करवा माता की आराधना करती हैं। रात में चांद निकलने पर छलनी से चंद्र दर्शन किया जाता है और पति को देखा जाता है। इसके बाद अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत का समापन कराते हैं।