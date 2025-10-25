डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले- लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन से मिलकर बना है ‘महागठबंधन’

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन को 'लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन' बताया है।
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये गठबंधन सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है। जनता को अब भी गुलाम समझता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "जाहिर है कि लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन से मिलकर बना है महागठबंधन, जो अपनी राजशाही के अहंकार में जनता को गुलाम समझता है।"
उन्होंने आधिकारिक X पोस्ट के जरिए कहा कि महागठबंधन का NDA से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बिहार में विकास का चेहरा PM नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार हैं, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस साल नवंबर महीने में शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव में फिर से 2010 जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। साथ ही NDA भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी CM ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य दोनों ने विकास के नए आयाम छुए हैं।
बता दें कि 22 अक्टूबर को BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि महागठबंधन ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे को जिस तरह से संभाला है, उससे बिहार की जनता के सामने उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। यह गठबंधन अब 'महा-लठबंधन' बन चुका है, जो लाठी-डंडों और अराजकता फैलाने वालों का समूह है।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन की राजनीति अब विकास से भटक कर अराजकता की राह पर चली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए यह दल एक-दूसरे के विरोधी विचारों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं।
