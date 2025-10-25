Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले- लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन से मिलकर बना है ‘महागठबंधन’

Bihar Elections 2025: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन से मिलकर महागठबंधन बना है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 25, 2025

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन को 'लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन' बताया है।

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये गठबंधन सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है। जनता को अब भी गुलाम समझता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "जाहिर है कि लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन से मिलकर बना है महागठबंधन, जो अपनी राजशाही के अहंकार में जनता को गुलाम समझता है।"

'महागठबंधन का NDA से कोई मुकाबला नहीं'

उन्होंने आधिकारिक X पोस्ट के जरिए कहा कि महागठबंधन का NDA से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बिहार में विकास का चेहरा PM नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार हैं, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस साल नवंबर महीने में शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव में फिर से 2010 जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। साथ ही NDA भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी CM ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य दोनों ने विकास के नए आयाम छुए हैं।

दिलीप कुमार जायसवाल ने साधा था महागठबंधन पर निशाना

बता दें कि 22 अक्टूबर को BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि महागठबंधन ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे को जिस तरह से संभाला है, उससे बिहार की जनता के सामने उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। यह गठबंधन अब 'महा-लठबंधन' बन चुका है, जो लाठी-डंडों और अराजकता फैलाने वालों का समूह है।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन की राजनीति अब विकास से भटक कर अराजकता की राह पर चली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए यह दल एक-दूसरे के विरोधी विचारों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मदरसे में मांगा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, 13 साल की छात्रा का 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए रखी शर्त
मुरादाबाद
parents asked to provide virginity test report madrasa in moradabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले- लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन से मिलकर बना है ‘महागठबंधन’

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘युवा पकौड़े तलने के लिए मजबूर’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले- PM मोदी दे रहे देश को धोखा

UP Politics
लखनऊ

69,000 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो – 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास घेरा

69K Teacher Recruitment Protest in Lucknow (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

सोने-चांदी के नए रेट जारी, 10 दिन में चांदी 26,650 रुपये सस्ती, जानें गोल्ड का रेट

सोने और चांदी के नए दाम (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Chhath Ghat Puja 2025 Begins: नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से शुरू होगी छठ पूजा, घाटों पर तैयारियों का दौर तेज

छठी मैया की जयकारों से गूंजेंगे घाट, उगते सूरज की होगी आराधना (फोटो सोर्स : file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

UP Police Exam: पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा एक नवंबर को, सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर घोषित

Up news, up police exam
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.