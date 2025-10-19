Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Kukur Tihar Celebration: कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया ‘कुकुर तिहार’, जानिए इस पर्व की खास बातें

Kukur Puja Festival :पड़ोसी देश नेपाल में दीपावली को ‘तिहार’ पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पांच दिवसीय उत्सव पशु-पक्षियों और प्रकृति के प्रति प्रेम व आस्था का अद्भुत उदाहरण है। इस दौरान कौवों, कुत्तों, गायों, बैलों और भाइयों की पूजा की जाती है। ‘कुकुर तिहार’ में कुत्ता शाही सम्मान पाता है।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 19, 2025

आस्था, संस्कृति और पशु प्रेम का अनोखा संगम; दूसरे दिन ‘कुकुर तिहार’ में कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान     (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

आस्था, संस्कृति और पशु प्रेम का अनोखा संगम; दूसरे दिन ‘कुकुर तिहार’ में कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान     (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Kukur Tihar Celebration 2025 : भारत में जहां दीपावली रोशनी, लक्ष्मी पूजन और मिठाइयों का पर्व है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में यही त्योहार ‘तिहार’ के रूप में मनाया जाता है, एक ऐसा पांच दिवसीय उत्सव जो न केवल मनुष्य बल्कि पशु-पक्षियों और प्रकृति को भी सम्मान देता है। यह पर्व धनतेरस से भाई दूज तक चलता है और हर दिन किसी न किसी देवता या जीव को समर्पित होता है। नेपाल में दीपावली का यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व दर्शाता है कि नेपाल के लोग मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य को कितना गहराई से महसूस करते हैं।

 पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम और सम्मान की मिसाल

तिहार पर्व का सबसे विशेष पहलू यह है कि इसमें पशु-पक्षियों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव झलकता है। नेपाल के लोगों का विश्वास है कि ये जीव केवल मनुष्य के साथी नहीं, बल्कि ईश्वरीय दूत हैं, जो मनुष्य के जीवन में शुभ संकेत लेकर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति पशु-पक्षियों के प्रति सच्चा प्रेम देखना चाहता है, तो दीपावली के दौरान उसे नेपाल की यात्रा करनी चाहिए। इस दौरान पूरा देश एक आस्था और प्रेम के उत्सव में डूब जाता है।

कुकुर तिहार’- जब कुत्ता बनता है शाही मेहमान

तिहार पर्व का दूसरा दिन सबसे अनोखा और लोकप्रिय है, जिसे ‘कुकुर तिहार’ कहा जाता है। इस दिन कुत्तों की पूजा की जाती है। उन्हें तिलक लगाकर, गेंदा फूलों की मालाएं पहनाकर, स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। नेपाल के लोग इस दिन कुत्तों को सम्मान देने के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जीव स्वर्ग में भी मनुष्य के सच्चे साथी बने रहें। यह मान्यता महाभारत की कथा से जुड़ी है- जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, तब एक कुत्ता अंत तक उनके साथ रहा था। ‘कुकुर तिहार’ का दृश्य अत्यंत भावनात्मक होता है, सड़कों, मंदिरों और घरों में हर जगह सजे-संवरे कुत्तों की कतारें दिखती हैं। लोग उन्हें प्यार से सहलाते हैं, पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।

 पहला दिन- ‘काग तिहार’: कौवों का सम्मान

तिहार की शुरुआत धनतेरस के दिन होती है, जिसे नेपाल में ‘काग तिहार’ कहा जाता है। इस दिन लोग कौवों की पूजा करते हैं। कौवा संदेशवाहक और शुभ सूचना लाने वाला पक्षी माना जाता है। लोग घर की छतों और आंगनों में कौवों के लिए पकवान, मिठाइयां और फल रखते हैं। यह परंपरा मनुष्य और पक्षियों के बीच सहअस्तित्व के भाव को दर्शाती है।

 तीसरा दिन- गाय की पूजा और लक्ष्मी पूजन

तिहार के तीसरे दिन अमावस्या के अवसर पर गाय की पूजा की जाती है। गाय को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। सुबह गाय की पूजा करने के बाद शाम को लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस दिन नेपाल के घरों में दीपों की श्रृंखला जगमगाती है। घरों को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाया जाता है। युवक-युवतियाँ इस रात पारंपरिक वेशभूषा में घर-घर जाकर भैलो गीत गाते हैं और नृत्य करते हुए अन्न, धन और मिठाइयाँ एकत्र करते हैं। रातभर गीत-संगीत और हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है।

चौथा दिन - गोवर्धन पूजा और बैल की आराधना

चौथे दिन को नेपाल में गोवर्धन पूजा और बैल पूजा के रूप में मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने बैलों को स्नान कराते हैं, सजाते हैं और उन्हें माला पहनाकर पूजा करते हैं। बैल को मेहनत, सेवा और कृषि का प्रतीक माना गया है। यह दिन किसानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी अवसर होता है।

पांचवां दिन ‘भाई टीका’ यानी नेपाल का भैया दूज

तिहार का पांचवां और अंतिम दिन ‘भाई टीका’ के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसे भैया दूज कहा जाता है। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर सात रंगों का टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। भाई बहनों को उपहार देते हैं और इस अवसर को स्नेह, सुरक्षा और पारिवारिक एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

नेपाल में तिहार - मिथिला की परंपरा से जुड़ा पर्व

मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तो भारतवर्ष में दीपावली मनाई गई। उसी समय मिथिला नगरी (वर्तमान नेपाल का जनकपुर क्षेत्र), जो राम की ससुराल मानी जाती है, वहाँ भी पांच दिन तक तिहार उत्सव का आयोजन हुआ। तब से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। नेपाल में दीपावली के समय हर घर दीपों से जगमगाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों- कंचनपुर, कैलाली, झापा, जनकपुर आदि में भारत जैसे ही दृश्य दिखाई देते हैं। भारत और नेपाल की सीमाएं भले भौगोलिक रूप से अलग हों, पर संस्कृति और आस्था का बंधन दोनों देशों को जोड़ता है।

महिलाओं की विशेष भूमिका और लोक परंपरा

नेपाल में तिहार पर्व के दौरान महिलाओं की भूमिका विशेष होती है। वे पारंपरिक गुंजा चोली पहनती हैं और समूहों में भैलो गीत गाकर पूरे माहौल को उत्सवमय बना देती हैं। इन गीतों में आभार, प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान की झलक मिलती है। महिलाएं घरों को सजाने, पकवान बनाने और पशु-पक्षियों की पूजा में सबसे आगे रहती हैं। तिहार उनके लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और सौहार्द का उत्सव है।

इसलिए होती है पशु-पक्षियों की पूजा

नेपाल के लोगों का मानना है कि पशु और पक्षी मनुष्य के जीवन के अंग हैं। कौवा शुभ सूचना देता है, कुत्ता सच्चा साथी है, गाय माता समान है, बैल किसान का मित्र है, इसलिए इन सभी जीवों की पूजा करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। पर्व सिखाता है कि आस्था केवल देवताओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस जीव में बसती है जो सृष्टि का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें

CM Yogi Warns: त्योहार की खुशियों में जो भंग डालेगा, उसकी दीपावली जेल में कटेगी – योगी
लखनऊ
सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- प्रदेश अब दंगों का नहीं, विकास का पर्याय (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 09:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Kukur Tihar Celebration: कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया ‘कुकुर तिहार’, जानिए इस पर्व की खास बातें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Govt Electric Vehicles: यूपी सरकार देगी 440 करोड़ की ईवी सब्सिडी,18 फीसदी बढ़ी हिस्सेदारी

आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश ई-वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरेगा (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Lucknow Gears Up for Diwali: लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेंगी,सख्त हुआ प्रशासन

प्रशासन सख्त, अवैध भंडारण और बिक्री पर होगी कार्रवाई; सुरक्षा मानकों पर सख्त निगरानी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश, नोटिस जारी

लखनऊ

‘ब्रह्मोस ने दिखाया कि जीत अब हमारी आदत’ …पाक की एक-एक इंच जमीन हमारी पहुंच में : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

लखनऊ

Fake Sweets on Diwali: दिवाली की मिठास में जहर! लखनऊ में 1600 किलो नकली बर्फी और टोफू जब्त

दिवाली पर बरतें सावधानी: पैसों के भूखे भेड़िए कर रहे सेहत से खिलवाड़, मिठाई से लेकर टोफू-पनीर तक सब मिलावटी
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.