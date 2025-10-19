Kukur Tihar Celebration: कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया ‘कुकुर तिहार’, जानिए इस पर्व की खास बातें

तिहार पर्व का दूसरा दिन सबसे अनोखा और लोकप्रिय है, जिसे ‘कुकुर तिहार’ कहा जाता है। इस दिन कुत्तों की पूजा की जाती है। उन्हें तिलक लगाकर, गेंदा फूलों की मालाएं पहनाकर, स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। नेपाल के लोग इस दिन कुत्तों को सम्मान देने के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जीव स्वर्ग में भी मनुष्य के सच्चे साथी बने रहें। यह मान्यता महाभारत की कथा से जुड़ी है- जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, तब एक कुत्ता अंत तक उनके साथ रहा था। ‘कुकुर तिहार’ का दृश्य अत्यंत भावनात्मक होता है, सड़कों, मंदिरों और घरों में हर जगह सजे-संवरे कुत्तों की कतारें दिखती हैं। लोग उन्हें प्यार से सहलाते हैं, पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।