लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी में फैला रहा है अपने पंख, युवाओं को जोड़कर बढ़ा रहा अपनी शाख: जानिए कैसे सोशल मीडिया बन रहा हथियार

Lawrence Bishnoi gang spreads its tentacles in UP through Facebook, Instagram: मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क खंगालने शुरू कर दिए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले सालभर में उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर सैकड़ों युवाओं को उसने अपने साथ जोड़ा है।