LDA Property E-Auction: एलडीए की बड़ी ई-नीलामी 20 अगस्त को: वसंत कुंज और गोमतीनगर की प्रीमियम संपत्तियां शामिल

LDA E-Auction: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी की तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले यह ई-ऑक्शन 8 अगस्त को आयोजित होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी अब 18 अगस्त तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बार की नीलामी में वसंत कुंज योजना, बालू अड्डा, ऐशबाग और गोमती नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों की बहुमूल्य संपत्तियों को शामिल किया गया है।
इस ई-ऑक्शन की सबसे आकर्षक विशेषता वसंत कुंज योजना के सेक्टर-जी में स्थित 50 आवासीय भूखंड हैं। ये भूखंड गऊ घाट के निकट नवनिर्मित ग्रीन कॉरिडोर से सटे हुए हैं, जिससे इनकी लोकेशन बेहद प्रीमियम मानी जा रही है।
ये भूखंड निवेशकों और घर खरीदने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं क्योंकि यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और आसपास की अवस्थापना सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा कराए गए लैंड ऑडिट के दौरान कई ऐसी संपत्तियों की पहचान हुई, जो या तो खाली पड़ी थीं या अवैध कब्जों से मुक्त कराई गईं। इनमें कई भूखंडों को इस ई-नीलामी में शामिल किया गया है।
इन दोनों क्षेत्रों में बहुमंजिला आवासीय भवनों के निर्माण की योजना है। इससे न केवल इन इलाकों का कायाकल्प होगा, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवारों को भी शहर के केंद्र में आवास की सुविधा मिल सकेगी।
ई-नीलामी में विशाल खंड, गोमती नगर में स्थित 1,800 वर्गमीटर का एक व्यावसायिक भूखंड भी रखा गया है। इस भूखंड का उपयोग, व्यावसायिक परिसर,नर्सिंग होम,क्लीनिक, यादफ्तर निर्माण के लिए किया जा सकता है। यह प्लॉट मुख्य मार्ग से सटा हुआ है और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है, जिससे इसका वाणिज्यिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
एलडीए द्वारा संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-ऑक्शन प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया:
इच्छुक खरीदारों को एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद ही वे 20 अगस्त को होने वाली लॉटरी/नीलामी में भाग ले सकते हैं।
एलडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि इच्छुक आवेदक 18 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का पंजीकरण या दस्तावेज़ अपलोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, लखनऊ में संपत्ति की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर ऐसी लोकेशन पर जहां सरकारी विकास योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वसंतकुंज जैसे क्षेत्र में भूखंड मिलना कई लोगों के लिए लंबे समय का निवेश और निवास का अवसर बन सकता है। एक स्थानीय रियल एस्टेट सलाहकार का कहना है, “ग्रीन कॉरिडोर और एलडीए की नई योजनाओं ने इस क्षेत्र को हाई वैल्यू ज़ोन बना दिया है। इस ई-नीलामी में हिस्सा लेना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।”
एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि शहर की हर इंच भूमि का विकास के लिए उचित उपयोग हो। इस ई-नीलामी के माध्यम से जो भूखंड जनता को दिए जाएंगे, उनसे न केवल लोगों को घर और व्यावसायिक स्थान मिलेगा, बल्कि शहर की विकास दर भी तेज होगी।”
|विवरण
जानकारी
|ई-नीलामी की तिथि
|20 अगस्त 2025
|पंजीकरण की अंतिम तिथि
|18 अगस्त 2025
|प्रमुख क्षेत्र
|वसंतकुंज, बालू अड्डा, ऐशबाग, गोमती नगर
|भूखंड संख्या
|वसंतकुंज में 50 भूखंड, अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग
|न्यूनतम मूल्य
|₹32,955 प्रति वर्गमीटर (वसंतकुंज)
|कुल अनुमानित मूल्य
|₹310 करोड़ (वसंतकुंज भूखंडों का)
|भूखंड प्रकार
|आवासीय व व्यावसायिक
लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह ई-नीलामी न केवल शहरवासियों के लिए घर और व्यवसाय के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि प्राधिकरण के लिए भी एक सकारात्मक पहल है। वसंतकुंज और गोमती नगर जैसे क्षेत्रों की प्रीमियम संपत्तियां निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। इच्छुक व्यक्ति समय रहते पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।