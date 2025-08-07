LDA Property E-Auction: एलडीए की बड़ी ई-नीलामी 20 अगस्त को: वसंत कुंज और गोमतीनगर की प्रीमियम संपत्तियां शामिल

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, लखनऊ में संपत्ति की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर ऐसी लोकेशन पर जहां सरकारी विकास योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वसंतकुंज जैसे क्षेत्र में भूखंड मिलना कई लोगों के लिए लंबे समय का निवेश और निवास का अवसर बन सकता है। एक स्थानीय रियल एस्टेट सलाहकार का कहना है, “ग्रीन कॉरिडोर और एलडीए की नई योजनाओं ने इस क्षेत्र को हाई वैल्यू ज़ोन बना दिया है। इस ई-नीलामी में हिस्सा लेना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।”