7 अगस्त 2025

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

LDA Property E-Auction: एलडीए की बड़ी ई-नीलामी 20 अगस्त को: वसंत कुंज और गोमतीनगर की प्रीमियम संपत्तियां शामिल

LDA’ Mega e-Auction on 20 August : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने आगामी ई-नीलामी की तारीख 20 अगस्त निर्धारित की है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त तय की गई है। वसंतकुंज सेक्टर-जी के 50 आवासीय भूखंडों सहित कई व्यावसायिक संपत्तियां नीलामी में शामिल की जाएगी, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 310 करोड़ रुपये है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 07, 2025

वसंत कुंज के 50 भूखंड और बहुमूल्य ज़मीनें शामिल
वसंत कुंज के 50 भूखंड और बहुमूल्य ज़मीनें शामिल फोटो सोर्स : Patrika

LDA E-Auction: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी की तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले यह ई-ऑक्शन 8 अगस्त को आयोजित होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी अब 18 अगस्त तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बार की नीलामी में वसंत कुंज योजना, बालू अड्डा, ऐशबाग और गोमती नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों की बहुमूल्य संपत्तियों को शामिल किया गया है।

वसंत कुंज सेक्टर-जी में 50 भूखंड होंगे नीलाम

इस ई-ऑक्शन की सबसे आकर्षक विशेषता वसंत कुंज योजना के सेक्टर-जी में स्थित 50 आवासीय भूखंड हैं। ये भूखंड गऊ घाट के निकट नवनिर्मित ग्रीन कॉरिडोर से सटे हुए हैं, जिससे इनकी लोकेशन बेहद प्रीमियम मानी जा रही है।

  • प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल: 252 वर्ग मीटर
  • न्यूनतम मूल्य: ₹32,955 प्रति वर्ग मीटर
  • कुल अनुमानित मूल्य: लगभग ₹310 करोड़

ये भूखंड निवेशकों और घर खरीदने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं क्योंकि यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और आसपास की अवस्थापना सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं।

लैंड ऑडिट से खुला बहुमूल्य संपत्तियों का खजाना

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा कराए गए लैंड ऑडिट के दौरान कई ऐसी संपत्तियों की पहचान हुई, जो या तो खाली पड़ी थीं या अवैध कब्जों से मुक्त कराई गईं। इनमें कई भूखंडों को इस ई-नीलामी में शामिल किया गया है।

चिन्हित प्रमुख ज़मीनें

  • बालू अड्डा क्षेत्र में – 4,200 वर्ग मीटर भूमि
  • ऐशबाग (भदेवा के निकट) – 5,000 वर्ग मीटर भूमि

इन दोनों क्षेत्रों में बहुमंजिला आवासीय भवनों के निर्माण की योजना है। इससे न केवल इन इलाकों का कायाकल्प होगा, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवारों को भी शहर के केंद्र में आवास की सुविधा मिल सकेगी।

गोमती नगर का व्यावसायिक प्लॉट भी आकर्षण का केंद्र

ई-नीलामी में विशाल खंड, गोमती नगर में स्थित 1,800 वर्गमीटर का एक व्यावसायिक भूखंड भी रखा गया है। इस भूखंड का उपयोग, व्यावसायिक परिसर,नर्सिंग होम,क्लीनिक, यादफ्तर निर्माण के लिए किया जा सकता है। यह प्लॉट मुख्य मार्ग से सटा हुआ है और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है, जिससे इसका वाणिज्यिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया: पारदर्शिता और सुगमता

एलडीए द्वारा संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-ऑक्शन प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया:

  • पारदर्शी,
  • डिजिटल,
  • बिचौलियों से मुक्त, और
  • जन सुलभ बन सके।

इच्छुक खरीदारों को एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद ही वे 20 अगस्त को होने वाली लॉटरी/नीलामी में भाग ले सकते हैं।

18 अगस्त तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

एलडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि इच्छुक आवेदक 18 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का पंजीकरण या दस्तावेज़ अपलोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बाजार विशेषज्ञों की राय: निवेश का बेहतर अवसर

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, लखनऊ में संपत्ति की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर ऐसी लोकेशन पर जहां सरकारी विकास योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वसंतकुंज जैसे क्षेत्र में भूखंड मिलना कई लोगों के लिए लंबे समय का निवेश और निवास का अवसर बन सकता है। एक स्थानीय रियल एस्टेट सलाहकार का कहना है, “ग्रीन कॉरिडोर और एलडीए की नई योजनाओं ने इस क्षेत्र को हाई वैल्यू ज़ोन बना दिया है। इस ई-नीलामी में हिस्सा लेना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।”

एलडीए का उद्देश्य: सार्वजनिक भागीदारी और राजस्व वृद्धि

  • इस नीलामी से लखनऊ विकास प्राधिकरण को दोहरे लाभ की अपेक्षा है:
  • अविकसित या निष्क्रिय पड़ी भूमि का पुन: उपयोग
  • सरकारी खजाने में राजस्व वृद्धि

एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि शहर की हर इंच भूमि का विकास के लिए उचित उपयोग हो। इस ई-नीलामी के माध्यम से जो भूखंड जनता को दिए जाएंगे, उनसे न केवल लोगों को घर और व्यावसायिक स्थान मिलेगा, बल्कि शहर की विकास दर भी तेज होगी।”

ई-नीलामी से जुड़े प्रमुख बिंदु एक नजर में

विवरण
जानकारी
ई-नीलामी की तिथि20 अगस्त 2025
पंजीकरण की अंतिम तिथि18 अगस्त 2025
प्रमुख क्षेत्रवसंतकुंज, बालू अड्डा, ऐशबाग, गोमती नगर
भूखंड संख्यावसंतकुंज में 50 भूखंड, अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग
न्यूनतम मूल्य₹32,955 प्रति वर्गमीटर (वसंतकुंज)
कुल अनुमानित मूल्य₹310 करोड़ (वसंतकुंज भूखंडों का)
भूखंड प्रकारआवासीय व व्यावसायिक

अवसर का लाभ उठाने का समय

लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह ई-नीलामी न केवल शहरवासियों के लिए घर और व्यवसाय के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि प्राधिकरण के लिए भी एक सकारात्मक पहल है। वसंतकुंज और गोमती नगर जैसे क्षेत्रों की प्रीमियम संपत्तियां निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। इच्छुक व्यक्ति समय रहते पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

