‘वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगता’, ‘दबंग’ महिला की TTE को धमकी, रेलवे ने मांगी माफी

महिला ने ट्रेन में दी TTE को धमकी।
Viral Video: त्योहार के सीजन में सोशल मीडिया कई वीडियो (रेलवे से जुड़े) इन दिनों जमकर वायरल हो रहे हैं। जिनमें ट्रेनों में भारी भीड़ और सीट को लेकर यात्रियों के बीच विवाद देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला और TTE के बीच सीट को लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है।
जानकारी के अनुसार, यह वीडियो गोड्डा एक्सप्रेस का है। जो लखनऊ के गोमती नगर से झारखंड के गोड्डा तक जाती है। इसमें लखनऊ डिवीजन के लोको पायलट की पत्नी आनंदी कुमार TTE से सीट छोड़ने से इनकार कर बहस करती नजर आ रही हैं। TTE लगातार समझाने की कोशिश करता है कि वह सीट किसी दूसरे यात्री की है और उन्हें वहां बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रहती है।
वीडियो में महिला को कहते हुए सुना जा सकता है, ''वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगता''। बताया जा रहा है कि आनंदी कुमार अपने पति अनिल कुमार की आरक्षित सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थीं, जो उस समय ट्रेन में मौजूद नहीं थे। TTE के मुताबिक वह सीट रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) यात्री को दी जानी है। जब TTE ने महिला से बच्चों के टिकट दिखाने को कहा, तो महिला ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए टिकट नहीं खरीदे हैं।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिससे यात्रियों ने रेलवे की व्यवस्था और यात्रियों के रवैये पर नाराजगी जताई। बाद में भारतीय रेलवे ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए लोगों से शांत रहने की अपील की।
