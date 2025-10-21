‘वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगता’, ‘दबंग’ महिला की TTE को धमकी, रेलवे ने मांगी माफी

वीडियो में महिला को कहते हुए सुना जा सकता है, ''वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगता''। बताया जा रहा है कि आनंदी कुमार अपने पति अनिल कुमार की आरक्षित सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थीं, जो उस समय ट्रेन में मौजूद नहीं थे। TTE के मुताबिक वह सीट रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) यात्री को दी जानी है। जब TTE ने महिला से बच्चों के टिकट दिखाने को कहा, तो महिला ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए टिकट नहीं खरीदे हैं।