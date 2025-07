Lucknow Crime: शादी का झांसा, 1 साल तक शोषण, फिर 3 लाख की ठगी और मारपीट

Lucknow Cheated in Name of Marriage: राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे विश्वासघात की गंभीर तस्वीर पेश करता है। मूलरूप से गोरखपुर निवासी एक महिला ने सरोजनी नगर निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, तीन लाख रुपये ठगने और फिर शादी से इनकार कर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।