Diwali की रात बधाई देने निकला बेटा लौटा लहूलुहान-पारा में दरिंदों ने बांका-चापड़ से उतारा कहर, ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग

घटना 21 अक्टूबर 2025 की रात की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दीपावली की रात पारा थाना क्षेत्र के रहने वाला एक युवक अपने परिचितों से मिलने और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देने निकला था। तभी रास्ते में कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते खौफनाक हमले में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक के ऊपर पहले पत्थर फेंके गए, उसके बाद बांका और चापड़ जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि हमलावर वहां से फरार हो गए।