Ravana Dahan: 65 फुट ऊंचे रावण के दहन से गूंजा ऐशबाग रामलीला मैदान

रावण दहन से पहले मंच पर कोलकाता के कलाकारों ने रामलीला का जीवंत मंचन किया। इस दौरान लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध, लक्ष्मण पर शक्ति बाण का चलना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, और मेघनाथ वध जैसी प्रमुख लीलाओं का सजीव प्रदर्शन हुआ। जैसे ही मंच पर श्रीराम ने रावण का वध किया, वैसे ही मैदान में मौजूद हजारों दर्शक एक स्वर में “जय श्रीराम” का उद्घोष करने लगे। इसके तुरंत बाद 65 फुट ऊंचे रावण के पुतले को अग्नि दी गई और देखते ही देखते आतिशबाजी के बीच रावण धू-धू कर जल उठा। हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने को आतुर दिखा।