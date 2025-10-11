Lucknow Encounter: लखनऊ में मुठभेड़: बदमाश घायल, योगेश पाल की हत्या कर लूटी गई अर्टिगा कार बरामद

सूचना पर थाना पारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किसान पथ अंडरपास के पास सर्विस लेन पर चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को थोड़ी देर में एक संदिग्ध चार पहिया वाहन दिखाई दिया जो मौदा मोड़ की ओर से तेजी से आ रहा था। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसमें सवार दो युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी को बैक करते समय वह सर्विस लेन की नाली से टकराकर ऊपर चढ़ गई, जिससे गाड़ी वहीं फंस गई। इस बीच गाड़ी चला रहा एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया, जबकि दूसरा पुलिस पर फायर करता रहा।