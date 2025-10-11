Lucknow Encounter: लखनऊ में मुठभेड़: बदमाश घायल, योगेश पाल की हत्या कर लूटी गई अर्टिगा कार बरामद

पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्या कर लूटी गई अर्टिगा कार बरामद- एक बदमाश घायल, दूसरा फरार (फोटो सोर्स : Whatsapp)
Encounter in Lucknow: राजधानी लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र में शुक्रवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान हरदोई जनपद के पिहानी निवासी अजय सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और लूटी गई अर्टिगा कार बरामद की है।
इस मुठभेड़ में शामिल अपराधियों ने कुछ दिन पहले बुद्धेश्वर निवासी योगेश पाल की हत्या कर उनकी कार लूटी थी। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। पारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को गुरुवार को सूचना मिली थी कि यह गैंग लूटी हुई गाड़ी को बेचने की फिराक में किसान पथ के रास्ते आगरा एक्सप्रेसवे की ओर जा रहा है।
सूचना पर थाना पारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किसान पथ अंडरपास के पास सर्विस लेन पर चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को थोड़ी देर में एक संदिग्ध चार पहिया वाहन दिखाई दिया जो मौदा मोड़ की ओर से तेजी से आ रहा था। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसमें सवार दो युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी को बैक करते समय वह सर्विस लेन की नाली से टकराकर ऊपर चढ़ गई, जिससे गाड़ी वहीं फंस गई। इस बीच गाड़ी चला रहा एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया, जबकि दूसरा पुलिस पर फायर करता रहा।
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वह मौके पर ही घायल होकर गिर गया। घायल बदमाश को तुरंत पुलिस टीम ने पकड़ लिया और उसे इलाज के लिए रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, घायल बदमाश की पहचान अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह, निवासी पिहानी, जिला हरदोई के रूप में हुई है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस, और एक खोखा बरामद हुआ है। गाड़ी की जांच में यह वही अर्टिगा कार निकली जो 29 सितंबर को बुद्धेश्वर निवासी योगेश पाल की हत्या के बाद लूटी गई थी।
पुलिस के मुताबिक, 29 सितंबर की रात बुद्धेश्वर निवासी योगेश पाल की हत्या कर उनकी अर्टिगा कार लूटी गई थी। उस घटना के बाद से ही पुलिस पूरे इलाके में अलर्ट पर थी और इस वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश चल रही थी। क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से जानकारी जुटाई कि अपराधी गाड़ी को बेचने की योजना बना रहे हैं। उसी सूचना पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल अजय सिंह से पूछताछ में हत्या और लूट की पूरी कहानी सामने आ जाएगी और उसके फरार साथी की भी जल्द गिरफ्तारी होगी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, घायल बदमाश अजय सिंह के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह हत्या, लूट, अवैध असलहा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहा है। अजय सिंह लंबे समय से पुलिस की वांछित सूची में था। पुलिस को शक है कि उसने कई राज्यों में अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके फरार साथी की पहचान छिपाई जा रही है ताकि उसे जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है।
घटना की पुष्टि करते हुए लखनऊ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि थाना पारा और क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटी हुई गाड़ी को बेचने की कोशिश की जा रही है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। दूसरे की तलाश जारी है। अधिकारी ने यह भी कहा कि घायल बदमाश से पूछताछ में हत्या और लूट की घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।
फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। संभावना है कि वह आसपास के खेतों या गांवों में छिपा हो सकता है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और ड्रोन की मदद से भी इलाके की निगरानी की जा रही है।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन लोगों ने राहत की सांस भी ली है कि हत्या कर लूटी गई गाड़ी बरामद कर ली गई है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। एक ग्रामीण ने बताया कि हमने रात में गोलियों की आवाजें सुनीं। पहले तो डर लगा, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। यह राहत की बात है।
पुलिस ने घायल बदमाश के खिलाफ हत्या, लूट, पुलिस पर हमला और आ Arms Act के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपी पर भी समान धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और लूटी गई संपत्ति जब्त की जाएगी।
लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने कहा कि योगेश पाल हत्याकांड में यह एक बड़ी सफलता है। लूटी गई कार बरामद हो गई है और एक अपराधी गिरफ्तार है। फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”
