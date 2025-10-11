Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत – पति की लंबी उम्र की कामना के साथ सजीं बाजारों में रौनक

शाम को महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पूजा की थाली सजाई। इसमें करवा (मिट्टी का घड़ा), दीपक, जल, रोली, अक्षत, चावल, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान रखा गया। सभी ने मिलकर करवा चौथ की कथा सुनी - जिसमें चंद्रमा के दर्शन से पहले भूखे-प्यासे रहकर व्रत रखने का महत्त्व बताया गया। कथा के बाद सभी महिलाओं ने एक-दूसरे को तिलक लगाकर मंगलकामना की। जैसे ही रात करीब 8:15 बजे चांद निकला, महिलाओं में उल्लास की लहर दौड़ गई। सभी ने छलनी में दीपक रखकर पहले चांद को देखा, फिर अपने पति का चेहरा देखकर अर्घ्य अर्पित किया और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा।