Lucknow Honor Killing Case: शादी की उम्मीद लेकर आया, मौत की गोद में चला गया, लखनऊ की युवती की दर्दनाक कहानी

Lucknow Love Murder Case: लखनऊ के सआदतगंज इलाके में हुए दिल दहला देने वाले ‘ऑनर किलिंग’ केस ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। 22 सितंबर की रात एक भाई ने अपनी ही बहन के प्रेमी को शादी के बहाने घर बुलवाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मरने वाला था 22 वर्षीय अली अब्बास जो एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था और रिक्शा चालक पिता का इकलौता बेटा था। हत्या के बाद से ही यह मामला समाज में प्यार, धर्म और जाति के नाम पर हो रहे अपराधों की एक काली तस्वीर पेश कर रहा है। अब मृतक की प्रेमिका का एक वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस, समाज और इंसानियत तीनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है।