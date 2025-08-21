Lucknow News: 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर पाइपलाइन में; 1 घंटे का समय होगा 20 मिनट में तबदील

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "स्थानीय प्रतिनिधियों और आम लोगों की बार-बार की मांग के बाद इस परियोजना की योजना बनाई गई है। यह फ्लाईओवर लोगों की मुश्किलों को कम करेगा और चारबाग समेत कैंट जैसे पहले से ही व्यस्त मार्गों के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद हम इस पर काम शुरू करेंगे।" अधिकारी ने आगे कहा, "इस परियोजना से बालागंज रोड, पारा, हरदोई रोड और राजाजीपुरम में भी यातायात सुगम होगा।"