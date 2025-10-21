Lucknow Road Accident: रफ्तार का कहर: लखनऊ में स्कॉर्पियो ने ली मासूमों की मुस्कान, हादसे में युवक-युवती घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार की शाम लगभग 7 बजे के आसपास स्कूटी सवार युवक और युवती कोनेश्वर चौकी के पास से गुजर रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक काली स्कॉर्पियो ने उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि स्कूटी दूर जाकर गिर पड़ी और दोनों सवार सड़क पर बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, UP 32 GC 6088। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची चौक थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल भेजा, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।