Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Road Accident: रफ्तार का कहर: लखनऊ में स्कॉर्पियो ने ली मासूमों की मुस्कान, हादसे में युवक-युवती घायल

Lucknow की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। थाना चौक के कोनेश्वर चौकी के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार युवक और युवती को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 21, 2025

Road Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Road Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Road Accident News: राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़कों पर लापरवाह ड्राइविंग के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला थाना चौक क्षेत्र के कोनेश्वर चौकी के अंतर्गत सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो (UP 32 GC 6088 नंबर की गाड़ी) ने स्कूटी सवार युवक और युवती को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटना का विवरण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार की शाम लगभग 7 बजे के आसपास स्कूटी सवार युवक और युवती कोनेश्वर चौकी के पास से गुजर रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक काली स्कॉर्पियो ने उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि स्कूटी दूर जाकर गिर पड़ी और दोनों सवार सड़क पर बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, UP 32 GC 6088। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची चौक थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल भेजा, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों में गुस्सा और भय

घटना के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा फैल गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में शाम होते ही तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं, लेकिन पुलिस की गश्त बहुत कम रहती है। खासकर कोनेश्वर चौकी के पास, जहां पैदल यात्रियों और दोपहिया सवारों की भीड़ रहती है, वहां इस तरह की रफ्तार बेहद खतरनाक है। पास ही की दुकान चलाने वाले रमेश यादव ने बताया कि यहां रोजाना स्कूटी और बाइक वालों को बस बचते-बचते देखा जाता है। पुलिस सिर्फ हादसे के बाद आती है। अगर पहले से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए तो ऐसे हादसे नहीं होंगे।

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी मौत का कारण

लखनऊ में बीते कुछ महीनों में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, केवल सितंबर से अब तक 120 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 45 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं। इस बार का हादसा भले ही जानलेवा नहीं रहा, लेकिन यह फिर से एक चेतावनी है कि राजधानी में सड़क सुरक्षा कितनी लचर है।

पुलिस की कार्रवाई

थाना चौक पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष चौक, एस.के. सिंह ने बताया कि घटना के बाद वाहन का नंबर ट्रेस कर लिया गया है। वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। दोषी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है ताकि टक्कर के सही हालातों का पता चल सके।

शहर में बढ़ते हादसे, घटती सख्ती

लखनऊ की सड़कें इन दिनों रफ्तार की दौड़ बन चुकी हैं। विशेषकर चारबाग, हजरतगंज, चौक, अलीगंज और गोमतीनगर जैसे इलाकों में शाम के समय तेज रफ्तार वाहन आम दृश्य बन चुके हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करना, और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना-ये सब मिलकर हादसों की संख्या को और बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे और स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने के बावजूद नियमों का पालन सख्ती से नहीं कराया जा रहा।

पीड़ितों का हाल और परिवार की व्यथा

घायल युवक और युवती दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं और फिलहाल बलरामपुर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। युवती को पैर में फ्रैक्चर है, जबकि युवक को सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी चालक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की लापरवाही का शिकार न बने।

लोगों की अपील और जागरूकता की जरूरत

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि चौक क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरों की संख्या में इजाफा किया जाए। साथ ही, शहर में सड़क सुरक्षा अभियान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवाओं में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आदत विकसित हो सके।

ये भी पढ़ें

Lucknow Diwali Firing: जहां दीप जलने थे, वहां गोलियां चलीं – पटाखे के विवाद में अधिवक्ता लहूलुहान
लखनऊ
ठाकुरगंज में दिवाली की रात चली बंदूक, पड़ोसी ने गुस्से में की फायरिंग - परिवार में दहशत, पुलिस ने की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Police Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

police

Traffic police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Road Accident: रफ्तार का कहर: लखनऊ में स्कॉर्पियो ने ली मासूमों की मुस्कान, हादसे में युवक-युवती घायल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Power Consumption: दीपावली की रोशनी में बिजली की नई चमक: UP ने बनाया देशभर में सबसे अधिक खपत का रिकॉर्ड

नया रिकॉर्ड: 1490 लाख यूनिट सप्लाई, पूरे देश में सबसे अधिक खपत (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Police Smriti Divas: शहीद पुलिसकर्मियों को नमन: श्रद्धांजलि, छात्रवृत्ति और साहस के संदेश के साथ पुलिस स्मृति दिवस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उनकी वीरता को नमन किया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

Lucknow Pollution: दीपावली के बाद लखनऊ की हवा में घुला धुआं, मौसम में आयी गर्माहट, जानिए वजह

रोशनी के बाद धुएं की दीवार: दीपावली के अगले ही दिन लखनऊ की सांसें हुईं भारी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगता’, ‘दबंग’ महिला की TTE को धमकी, रेलवे ने मांगी माफी

loco pilot wife threatens tte on godda express train
लखनऊ

Lucknow Crime: पड़ोसियों के झगड़े ने दी मंजर-ए-खून: पेट में गोली लगी, छह घायल, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी

पीजीआई रेवतापुर इलाके में दो परिवारों के बीच हिंसा, ट्रामा सेंटर में इलाज जारी       (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.